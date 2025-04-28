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Samsun'daki heyelan faciasında istasyon sahibi tutuklandı

Samsun'un Canik ilçesinde akaryakıt istasyonunda meydana gelen heyelanda baba ve 2 kızının ölümüyle ilgili istasyon sahibi M.Z.G. tutuklanırken, mesul müdür K.Y. adli kontrolle serbest bırakıldı.

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Samsun'un Canik ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen heyelanda baba ile 2 kızının ölümüyle ilgili akaryakıt istasyonunun sahibi tutuklandı, mesul müdürü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada Cumhuriyet Başsavcıvekili ve Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi.

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen akaryakıt istasyonunun mesul müdürü K.Y. ile sahibi M.Z.G. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi. Akaryakıt istasyonunun sahibi M.Z.G. tutuklandı, mesul müdürü K.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Heyelanla ilgili soruşturma sürüyor.

Yaralı anne Çiğdem Kaya'nın (31) Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.

Hayatını kaybeden baba Adem Kaya (35) ve çocukları Ayla Kaya (7) ile Açelya Kaya (5), Terme ilçesi Akçaykaracalı Mahallesi'nde ikindi vakti toprağa verildi.

Samsun-Ordu kara yolunda bir alışveriş merkezinin yanında bulunan oto yıkama parkının bulunduğu alanda dün saat 23.00 sıralarında toprak kayması meydana gelmişti. Araçlarını yıkarken kayaların ve toprağın altında kalan 4 kişilik aileden anne Çiğdem Kaya yaralı olarak kurtarılmış, baba Adem Kaya ve çocukları Ayla ile Açelya Kaya hayatını kaybetmişti.

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