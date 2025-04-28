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Fatih Terim'den Trabzonspor U19 takımı paylaşımı

Fatih Terim'den Trabzonspor U19 takımı paylaşımı

Al Shabab Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Gençlik Ligi finalinde Barcelona'ya 4-1 kaybeden Trabzonspor U19 Takımı için sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

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Al Shabab Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Gençlik Ligi finalinde Barcelona'ya 4-1 kaybeden Trabzonspor U19 Takımı için bir paylaşım yaptı.

Terim, paylaşımında, "Bazen kazanırken öğrenirsiniz, bazen de kaybederken; yeri gelir, kaybettiğinizi düşündüğünüzde anlarsınız zaman içinde aslında ne çok şey kazandığınızı, kimlere ilham, cesaret kaynağı olduğunuzu... Mücadelenizle gurur duydum çocuklar, bugün siz de kazandınız" ifadelerini kullandı.

Fatih Terim'in bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Fatih Terim'den Trabzonspor U19 takımı paylaşımı - Resim: 0

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