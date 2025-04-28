Elektriklerin kesildiği İspanya'da acil durum ilan edildi! Hükümet, 3 özerk bölgede yönetimi devralacak

İspanya, Portekiz ve Fransa'da geniş çaplı elektrik kesintileri yaşandı. Madrid'de ordu, sokağa inmeye hazırlanıyor. İspanya Başbakanı Sanchez, 3 özerk bölgede hükümetin yönetimi devralacağını duyurdu.

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Avrupa'da elektrik krizi baş gösterdi. İspanya, Belçika, Fransa, Andorra ve Portekiz'de ülke genelinde elektrik kesintisi yaşandı. Kesintinin nedeni henüz tam olarak bulunamazken, metrolar boşaltıldı, çalışmayan lambalar nedeniyle trafik durdu. Ameliyatlara da ara verildi.

ELEKTRİK KESİNTİSİ NEDENİYLE İSPANYA'DA OHAL

Elektrik kesintisiyle ilgili ilk büyük karar İspanya'dan geldi. İspanya İçişleri Bakanlığı ülke genelinde Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edildiğini açıkladı.

İSPANYA BAŞBAKANI SANCHEZ'DEN AÇIKLAMA

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ise, ülkeyi ve Portekiz'i etkileyen elektrik kesintilerine neyin neden olduğunun henüz bilinmediğini belirtti. Başbakan Sanchez, başkent Madrid'deki La Moncloa Sarayı'nda ülkede öğlen saatlerinden bu yana yaşanan elektrik kesintisine ilişkin açıklamada bulundu. Kesintilere ilişkin spekülasyonlar konusunda halka uyarıda bulunan Sanchez, ülkesinde "elektrik krizi" ilan edildiğini söyledi.

"KESİNTİNİN NEDENİNİ HENÜZ BİLMİYORUZ"

Sanchez, elektrik kesintisinin sebebinin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Bu kesintinin nedenlerine ilişkin henüz kesin bir bilgiye sahip değiliz. Hiçbir varsayımı göz ardı etmiyoruz, kesintinin sebeplerini öğreneceğiz." diye konuştu.

ACİL DURUM PLANI DEVREYE GİRİYOR

Özerk yapıya sahip İspanya'da yerel yönetimlerin idarelerini merkezi hükümete devrettiği 3. seviye acil durum planına işaret eden Sanchez, Andalucia, Extremadura ve Madrid bölgesinin bu planı talep ettiklerini söyledi.

HÜKÜMET, 3 ÖZERK BÖLGEDE YÖNETİMİ DEVRALACAK

Sanchez, " Hükümet, beklendiği üzere talebinizi kabul etti ve 3 özerk bölgede yönetimi devralacak. Diğer özerk bölgelerin istemesi durumunda hükümet bunu kabul edecek." dedi.Başbakan Sanchez, güvenlik güçlerinin sokaklarda etkisini arttırdığını belirterek, "Şu anda herhangi bir güvenlik sorunu bulunmamaktadır." dedi.

Hastanelerin ve sağlık merkezlerindeki jeneratörlerin sorunsuz bir şekilde çalıştığını ifade eden Sanchez, hava, yol ve deniz ulaşımının etkilendiğini ancak eski haline dönmesi için çalışmalara devam edildiğini aktardı. Sanchez, elektrik kesintisi devam ederken seyahatlerin en aza indirilmesi çağrısı yaparak, yalnızca resmi bilgilere uyulması gerektiğine dikkati çekti.

"ALTERNATİF PLANLAR HAZIRLANIYOR"

Sanchez, elektrik hattı teknisyenlerinin kesintinin sebeplerini bulmak ve çözmek için çalışmalarını sürdürdüğüne vurgu yaparak, İspanya'nın kesintiyle baş etmek için alternatif planlar hazırladığını aktardı. İspanya'nın kuzey ve güneyindeki bazı bölgelerde elektrik akımının yeniden sağlanmaya başladığını aktaran Sanchez, ülke genelindeki hidroelektrik santrallerinin yeniden aktifleştiğini, bu durumun elektrik akımının ülke çapında yeniden sağlanmasına katkı sağlayacağını belirtti.

ULUSAL GÜVENLİK KONSEYİ TOPLANIYOR

Elektrik kesintisinden ATM'lerin etkilendiğini vurgulayan Sanchez, ödeme sistemlerinin çalıştığını ifade etti. Sanchez, ülkesinin NATO dahil çeşitli uluslararası kurum ve kuruluşlarla iletişim halinde olduğuna dikkati çekti. Elektrik kesintisi nedeniyle halkın çektiği sıkıntılara ek olarak ekonomik kayıpların da olduğunu hatırlatan Sanchez, "Hükümet olarak bugün yaşananların ne kadar büyük etki ve öneme sahip olduğunun bilincindeyiz." şeklinde konuştu.

İSPANYA'DA 3. SEVİYE ACİL DURUM PLANI NELERİ KAPSIYOR?

Sivil Savunma Sistemi Kanunu'na göre, geniş çaplı acil durumlar için ayrılan 3. seviye acil durum planı, özerk yapıya sahip İspanya'da İçişleri Bakanlığının tüm idareler genelinde kaynakların yönetimini ve koordinasyonunu üstlenmesini kapsıyor. Bakanlık, gerekli gördüğünde ülke çapında asker ve ekipman seferber etme hakkına sahip oluyor. Sivil Savunma Sistemi Kanunu kapsamındaki 3. seviye acil durum "ilan edilen ve ulusal çıkarları ilgilendiren acil durumlara" karşılık geliyor.