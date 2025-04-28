Financial Times: BAYKAR savaş teknolojilerinde çağ açtı

Financial Times, savaş alanlarında yapay zekâ destekli insansız sistemlerin yükselişine dikkat çekerken Baykar'ı bu alanda dünyaya adını duyuran öncü şirketlerden biri olarak gösterdi; Bayraktar TB2 ve Akıncı ile sahada sergilediği üstün performansın, savaş teknolojilerinde yeni bir çağ başlattığı vurgulandı.

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İngiltere merkezli Financial Times (FT), savaş alanlarında yapay zeka destekli insansız sistemlerin yükselişini mercek altına alırken, Baykar'ı "bu alanda adını dünyaya duyuran şirketlerden biri" olarak öne çıkardı.

Haberde, Baykar'ın Bayraktar TB2 ve Akıncı gibi insansız hava araçlarıyla sahada sergilediği performansın dikkat çekici olduğu ve yapay zeka tabanlı sistemlerde gösterdiği ilerlemenin "savaş teknolojilerinde yeni bir dönemi başlattığı" vurgulandı.

ABD merkezli Anduril ve Türkiye merkezli Baykar, savaş alanında yapay zeka teknolojileri için yoğun bir rekabet içindeler. Pentagon, yüzlerce Altius-600M İHA satın alarak Ukrayna'ya gönderirken, Baykar gelişmiş İHA sistemleriyle küresel rekabette öne çıkıyor.

"TAM OTONOM SALDIRI DRONLARI KAPIDA"

Münih merkezli Stark şirketi, bağımsız hedef seçip vurabilen insansız hava araçlarının sahada kullanılmasının artık yakın olduğunu açıkladı. Şirketin Genel Müdürü Philip Lockwood, bu tür sistemlerin insan müdahalesi olmadan çalışmasının teknolojik olarak mümkün hale geldiğini belirtti.

Stark'ın yeni ürünü OWE-V, dikey fırlatma kabiliyetine sahip, 100 kilometre menzilde hedeflere saldırabiliyor ve gerçek zamanlı yazılımıyla savaş sistemlerinden kaçabiliyor.

AB'DEN OTONOM SİLAHLARA YEŞİL IŞIK YOK

Avrupa Birliği tamamen otonom silahların yasaklanmasını desteklese de, henüz bağlayıcı bir mevzuat oluşturulmadı. Birleşmiş Milletler bünyesindeki müzakereler ise yavaş ilerliyor. Financial Times'a göre, Rusya ve Çin gibi ülkeler, bu tür silah sistemlerini kullanma konusunda daha az çekince göstermekte.

Rheinmetall CEO'su Armin Papperger, insansız hava araçlarının tek başına savaşları kazanamayacağını belirtti. Ancak uzmanlar, düşük maliyetli ve yüksek doğruluğa sahip bu sistemlerin geleceğin savaşlarını şekillendireceğini düşünüyor.

Lockwood, "Ukrayna'daki savaş bitse bile Avrupa'da Rusya'ya karşı uzun yıllar sürecek bir güvensizlik atmosferi olacak" diyerek, otonom sistemlere yapılan yatırımların artarak devam edeceğinin altını çizdi