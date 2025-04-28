BIST 9.307
DOLAR 38,43
EURO 43,94
ALTIN 4.137,67
HABER /  GÜNCEL

Güney Marmara'da feribot seferlerine olumsuz hava engeli

Güney Marmara'da feribot seferlerine olumsuz hava engeli

Güney Marmara'da Narlı-Marmara hattı ile Güney Marmara-Adalar hattındaki yarın yapılacak tüm seferler olumsuz hava koşulu nedeniyle iptal edildi.

Abone ol

Erdek ile Adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, yarın Narlı-Marmara hattındaki planlı seferler olumsuz hava şartları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.

Güney Marmara Adalar hattında ise Erdek'ten saat 11.00 ile 19.15, Avşa'dan saat 06.00, 13.00, 16.45, Balıklı'dan saat 07.45, 12.00, 17.45, 20.15, Marmara'dan saat 06.45, 16.00, 21.15 seferlerinin de olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiği belirtildi.

ÖNCEKİ HABERLER
DEM Parti'den Ahmet Türk açıklaması: Kemoterapi sürecini atlattı
DEM Parti'den Ahmet Türk açıklaması: Kemoterapi sürecini atlattı
Suudi Arabistan’dan hacca izinsiz gelenlere 10 yıl ülkeye giriş yasağı
Suudi Arabistan’dan hacca izinsiz gelenlere 10 yıl ülkeye giriş yasağı
Financial Times: BAYKAR savaş teknolojilerinde çağ açtı
Financial Times: BAYKAR savaş teknolojilerinde çağ açtı
Bursa'da 2500 yıldır uykuda olan fay hattı! Ulubat, İnegöl ve Bursa fay hattı ürküttü
Bursa'da 2500 yıldır uykuda olan fay hattı! Ulubat, İnegöl ve Bursa fay hattı ürküttü
Göztepe, Başakşehir'e gol yağdırdı
Göztepe, Başakşehir'e gol yağdırdı
Elektriklerin kesildiği İspanya'da acil durum ilan edildi! Hükümet, 3 özerk bölgede yönetimi devralacak
Elektriklerin kesildiği İspanya'da acil durum ilan edildi! Hükümet, 3 özerk bölgede yönetimi devralacak
İspanya'da elektrik kesintisi nedeniyle OHAL ilan edildi
İspanya'da elektrik kesintisi nedeniyle OHAL ilan edildi
Fatih Terim'den Trabzonspor U19 takımı paylaşımı
Fatih Terim'den Trabzonspor U19 takımı paylaşımı
İran'daki liman patlamasında can kaybı 65'e çıktı
İran'daki liman patlamasında can kaybı 65'e çıktı
"Yenidoğan çetesi" davasının dördüncü duruşması ertelendi
"Yenidoğan çetesi" davasının dördüncü duruşması ertelendi
Samsun'daki heyelan faciasında istasyon sahibi tutuklandı
Samsun'daki heyelan faciasında istasyon sahibi tutuklandı
Trabzonspor U19 takımı Avrupa ikincisi oldu
Trabzonspor U19 takımı Avrupa ikincisi oldu