BIST 9.307
DOLAR 38,45
EURO 43,88
ALTIN 4.092,77
HABER /  SPOR

Icardi'den olay Ali Koç paylaşımı! Fenerbahçelileri kızdırdı

Icardi'den olay Ali Koç paylaşımı! Fenerbahçelileri kızdırdı

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, yeşil sahalara çıkmasa bile gündemden düşmüyor.Yıldız ismin son paylaşımı Fenerbahçeli taraftarı kızdırdı.

Abone ol

Hafta sonu düzenlenen Fenerbahçe Divan Kurulu Toplantısı'nda bazı taraftarlar, toplantı alanının önünde pankart açmış ve Ali Koç'u istifaya çağıran tezahüratlarda bulunmuştu.

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, sosyal medya hesabından bu görüntüleri paylaştı ve bir de not düştü.

Arjantinli yıldız, yaptığı paylaşıma "Olur mu sevgili Fenerbahçeliler, devam etsin bizce" yazdı. Bu paylaşım sarı lacivertli taraftarın tepkisine neden oldu.

Icardi'den olay Ali Koç paylaşımı! Fenerbahçelileri kızdırdı - Resim: 0

ÖNCEKİ HABERLER
Fırtına etkili oluyor! Yeni sefer iptalleri var
Fırtına etkili oluyor! Yeni sefer iptalleri var
Adana'da boşanma tartışması can aldı
Adana'da boşanma tartışması can aldı
Kütahya'da korkutan deprem! AFAD şiddetini duyurdu
Kütahya'da korkutan deprem! AFAD şiddetini duyurdu
Özel: İmamoğlu içeriden çıkamazsa Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı olur
Özel: İmamoğlu içeriden çıkamazsa Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı olur
İSPARK'a ait 36 otopark ruhsatları olmadığı gerekçesiyle kapatıldı
İSPARK'a ait 36 otopark ruhsatları olmadığı gerekçesiyle kapatıldı
Güney Marmara'da feribot seferlerine olumsuz hava engeli
Güney Marmara'da feribot seferlerine olumsuz hava engeli
DEM Parti'den Ahmet Türk açıklaması: Kemoterapi sürecini atlattı
DEM Parti'den Ahmet Türk açıklaması: Kemoterapi sürecini atlattı
Suudi Arabistan’dan hacca izinsiz gelenlere 10 yıl ülkeye giriş yasağı
Suudi Arabistan’dan hacca izinsiz gelenlere 10 yıl ülkeye giriş yasağı
Financial Times: BAYKAR savaş teknolojilerinde çağ açtı
Financial Times: BAYKAR savaş teknolojilerinde çağ açtı
Bursa'da 2500 yıldır uykuda olan fay hattı! Ulubat, İnegöl ve Bursa fay hattı ürküttü
Bursa'da 2500 yıldır uykuda olan fay hattı! Ulubat, İnegöl ve Bursa fay hattı ürküttü
Göztepe, Başakşehir'e gol yağdırdı
Göztepe, Başakşehir'e gol yağdırdı
Elektriklerin kesildiği İspanya'da acil durum ilan edildi! Hükümet, 3 özerk bölgede yönetimi devralacak
Elektriklerin kesildiği İspanya'da acil durum ilan edildi! Hükümet, 3 özerk bölgede yönetimi devralacak