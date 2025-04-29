Icardi'den olay Ali Koç paylaşımı! Fenerbahçelileri kızdırdı

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, yeşil sahalara çıkmasa bile gündemden düşmüyor.Yıldız ismin son paylaşımı Fenerbahçeli taraftarı kızdırdı.

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Hafta sonu düzenlenen Fenerbahçe Divan Kurulu Toplantısı'nda bazı taraftarlar, toplantı alanının önünde pankart açmış ve Ali Koç'u istifaya çağıran tezahüratlarda bulunmuştu.

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, sosyal medya hesabından bu görüntüleri paylaştı ve bir de not düştü.

Arjantinli yıldız, yaptığı paylaşıma "Olur mu sevgili Fenerbahçeliler, devam etsin bizce" yazdı. Bu paylaşım sarı lacivertli taraftarın tepkisine neden oldu.