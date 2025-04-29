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Fırtına etkili oluyor! Yeni sefer iptalleri var

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Fırtına etkili oluyor! Yeni sefer iptalleri var

 İstanbul ile Bursa arasında işletilen deniz otobüslerinin 8 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

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Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesindeki duyuruya göre, saat 07.00 ve 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.00 ve 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) ile 12.55'teki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

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