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Milli Eğitim Bakanı Tekin'den öğretmen atamasına ilişkin paylaşım

Milli Eğitim Bakanı Tekin'den öğretmen atamasına ilişkin paylaşım

 Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından millete sesleniş konuşmasında açıkladığı 1381 engelli öğretmen atamasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu müjdesini milletle paylaşmaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirten Tekin, şunları kaydetti:

"Çarşamba günü 1381 engelli öğretmenimizi eğitim ailemizin bir parçası olarak aramıza katıyoruz. Azimleriyle, inançlarıyla ve güçlü duruşlarıyla geleceğimize ışık tutacak kıymetli öğretmenlerimize şimdiden başarılar diliyorum. Maarif ailemize hayırlı, uğurlu olsun."

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