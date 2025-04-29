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İsrailli Bakan: Gazze'ye saldırılar 12 ay daha sürecek

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İsrailli Bakan: Gazze'ye saldırılar 12 ay daha sürecek

 İsrailli Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer, 7 Ekim 2023'ten bu yana 52 binden fazla Filistinlinin ölümüne neden olan Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 12 ay daha sürdüreceklerini söyledi.

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İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Dermer, zafere ulaşmaları gerektiğini ileri sürerken söz konusu zaferin ne olduğu konusunda açıklama yapmadı.

Dermer, "Bundan 12 ay sonra 7 Ekim savaşı bitmiş olacak. Daha fazla ülke İsrail ile barış isteyecek, ama bunun anahtarı zaferdir." iddiasında bulundu.

ABD ile İran arasındaki müzakere sürecine ilişkin de konuşan Dermer, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail için "kötü" olacak bir anlaşmaya imza atmayacağına inandığını dile getirdi.

Öte yandan İsrailli esir yakınları, konferansın düzenlendiği otelin önünde, saldırıların durdurulması ve Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin geri getirilmesi talebiyle gösteri düzenledi.

Gazze'deki İsrailli esirlerden Nimrod Cohen'in babası Yehuda Cohen gösteride, "Strateji Bakanı, oğlumu serbest bırakmak için stratejiniz nedir?" diye sordu.

Öte yandan, İsrail Stratejik İşler Bakanı Dermer başkanlığındaki müzakere heyetinin Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının yenilenmesi kapsamında Mısır'ın başkenti Kahire'de, Mısır istihbarat başkanıyla bu akşam bir araya geleceği öne sürüldü.

Israel Hayom gazetesinin, ismini vermediği İsrailli bir emniyet yetkilisine dayandırdığı haberde ise İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ekim ayında savaşı bitirmeyi planladığı ileri sürülmüştü.

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