İspanya Başbakanı elektrik kesintisindeki esrarengiz durumu açıkladı 5 saniyede...

İSPANYA Başbakanı Pedro Sanchez, dün öğlen saatlerinde başlayan ve sebebi halen belirlenemeyen elektrik kesintisi sırasında ülkenin elektrik ihtiyacının yüzde 60'ının 5 saniyede yok olduğunu belirtti. İspanya ve Portekiz'in büyük bölümünde elektrik kesintileri nedeniyle ulusal acil durum ilan edildi. İspanya'da 30 bin polis görevlendirilirken, ülke genelinde OHAL ilan edildi.

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İspanya, Portekiz, Fransa ve Belçika'nın da bulunduğu çok sayıda Avrupa ülkesini etkileyen elektrik kesintisini İspanya'daki elektrik dağıtım şirketi Red Electrica, "tarihte benzeri olmayan" bir durum olarak niteledi. İspanya İçişleri Bakanlığı, elektrik kesintisinin ardından OHAL ilan ederken kesintinin perde arkasını başbakan açıkladı.

5 saniyede aniden kaybolmuş

İspanya Başbakanı Petro Sanchez, başkent Madrid'deki Başbakanlık konutunda düzenlenen Ulusal Güvenlik Konseyi'nin ardından açıklamada bulundu.

Sanchez, şunları söyledi;

-"Elektrik şirketi bize dün 12.33'te sistemden 5 saniye içinde 15 gigavatlık üretimin aniden kaybolduğunu bildirdi. Bu daha önce hiç yaşanmamış bir şey. Fikir vermesi açısından 15 gigavat o anda ülkenin ihtiyacının yaklaşık yüzde 60'ına denk geliyordu."

Bu daha önce hiç yaşanmamış

- "Ülke genelinde elektrik akımının neredeyse yüzde 50'si yeniden sağlandı ve tüm bölgelerde iyileşme kaydediliyor. Normale dönmek tam olarak ne kadar zaman alacak, bu elektrik şirketinin bize kesin olarak söyleyemediği bir şey.

Sistemin teknik olarak sıfıra düşmesi daha önce hiç yaşanmamıştı.

Elektrik kesintisinin sebebi ne?

Elektrik tedarikini tamamen düzeltmek için çalıştıklarını söyleyen Sanchez, ülkeyi sarsan kesintinin sebebinin henüz belirlenemediğini, hem devlet hem de özel sektörün koordineli bir şekilde çalıştığını ifade etti. Elektrik kesintisinin nedenine ilişkin hiçbir ihtimali göz ardı etmediklerini yineleyen Sanchez, tüm olasılıkların analiz edildiğini belirtti.

Yakıt istendi iletişim aksıyor

Sanchez, bazı bölgelerin yakıt talebinde bulunduğunu ve bu talebe cevap verildiğini söyledi. İletişimde kesintilerin devam ettiğini aktaran Sanchez, elektrik tedarikinin düzelmesiyle bu problemin de ortadan kalkacağını ifade etti. Sanchez, hava trafiğindeki aksamalara değinerek, yaklaşık 6 bin uçuştan 344'ünün iptal edildiğini belirtti. Yüzden fazla trende mahsur kalan 35 bin kişinin kurtarıldığını aktaran Sanchez, ulaşılması zor noktalardaki 11 trenin tahliye edilmeyi beklediğini ifade etti. Sanchez, iş dünyasının elektrik kesintisinden etkilenmesine rağmen finans piyasaları ve borsaların "iyi bir kapanış" yaptığını dile getirdi.