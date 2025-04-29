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Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün İtalya'ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün İtalya'ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün İtalya'ya günübirlik bir ziyaret gerçekleştirecek.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya'ya gidiyor.

Daha önce ertelenen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin buluşması bugün Roma’da gerçekleşecek.

Erdoğan'ın İtalya ziyaretinde, hükümetler arası zirve ile eş zamanlı düzenlenmesi öngörülen İtalya-Türkiye İş Forumu toplantıları yapılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İtalyan Başbakanı Meloni görüşmelerde iki ülke arasındaki ilişkileri ele alacak.

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