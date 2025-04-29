Özgür Özel planını açıkladı Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı Ekrem İmamoğlu başbakan

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Fatih Altaylı'nın programında herkesin yanıtını çok merak ettiği soruya açıklıkla yanıt verdi. Özel, Ekrem İmamoğlu'nun hapiste kalması durumunda Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı adayı olacağını söyledi. Özel'in planı Mansur Yavaş ile seçimi kazanıp, Ekrem İmamoğlu hapisten çıkınca onu da başbakan yapmak.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Fatih Altaylı'nın programında açıklamalarda bulundu. Özel, Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarına ilişkin dikkat çeken bir formül paylaştı. Özgür Özel, İmamoğlu'nun cezaevinden çıkamaması halinde, Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterileceğini söyledi. Özgür Özel, seçimlerin kazanılması halinde ise parlamenter sisteme dönülüp İmamoğlu'nun başbakan olacağı kaydetti.

Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı İmamoğlu Başbakan

Özgür Özel, planını şöyle anlattı:

"Eğer İmamoğlu bundan sonraki süreçte hala içeride olmaya devam ederse biz CHP olarak durmayacağız. Ben otobüsün üstüne çıkacağım, aynı anda Mansur Yavaş olacak başka şehirde olacak. Grup Başkanvekillerimiz, milletvekillerimiz başka şehirlerde olacak. Bu süreçte devam edeceğiz.

İmamoğlu hapiste kalırsa seçimi kazanırız

-Eğer Ekrem İmamoğlu içeride tutulursa o zaman seçimi yüzde 70'le kazanırız. Hatta millet o zaman mecliste anayasayı değiştirecek çoğunluğu da bize verir.