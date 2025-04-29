Mart ayı işsizlik rakamları açıklandı! Yüzde 8'in altına geriledi

TÜİK açıkladı. Türkiye'de işsizlik oranı, martta bir önceki aya göre 0,3 puan azalışla yüzde 7,9'a geriledi. Bu dönemde işsiz sayısı 2 milyon 807 bin kişi oldu. İşsizlik oranı, son 20 yılda ilk kez 8'in altını görmüş oldu.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubundaki işsiz sayısı, martta bir önceki aya kıyasla 65 bin azalarak 2 milyon 807 bin kişiye indi.

İşsizlik oranı ise 0,3 puan düşüşle yüzde 7,9 seviyesinde gerçekleşti.

Son 20 yılda ilk kez

Böylece işsizlik oranı veri setinin yeniden hesaplanarak oluşturulduğu Ocak 2005'ten bu yana en düşük seviyesine geriledi. İşsizlik oranı, son 20 yılda ilk kez 8'in altını görmüş oldu.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,5, kadınlarda yüzde 10,6 olarak tahmin edildi.

Genç nüfustaki işsizlik oranı

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfustaki işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,1 puan artışla yüzde 15,1 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 11, kadınlarda yüzde 22,6 olarak hesaplandı.

TÜİK, bazı ayların verilerinde ise revizyona gitti.