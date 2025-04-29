Fenerbahçe’de yıldız isimler topun ağzında! 22 milyon Euro'luk maaş yükü...
Fenerbahçe’de gelecek sezonun planlaması şimdiden başladı. Acun Ilıcalı ve Jose Mourinho önderliğinde gönderilecek oyuncular belirleniyor. Yıldız isimler topun ağzında..Başkan Ali Koç, Portekizli teknik adamın isteklerini harfiyen yerine getirecek.
Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi kritik kararlar peş peşe geliyor. Yönetim, teknik direktör Jose Mourinho ile yola devam kararı alırken başkan Ali Koç, Portekizli teknik adamın isteklerini harfiyen yerine getirerek önümüzdeki sezona daha güçlü girmenin peşinde.
Sabah'tan Samet Yüksel'in haberine göre Sportif direktör Mario Branco, Acun Ilıcalı ve Jose Mourinho önderliğinde gönderilecek oyuncular belirleniyor.
Livakovic (2 milyon Euro), Djiku (1.7 milyon Euro), Osayi-Samuel (1.5 milyon Euro), Becao (1.8 milyon Euro), Kostic (2.5 milyon Euro)
Tadic (4.2 milyon Euro), Dzeko (4.2 milyon Euro) ve En-Nesyri (4 milyon Euro) ayrılık ateşinin yandığı isimler.