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Yanan evde cesedi bulunmuştu! İşin aslı başka çıktı, her şeyi itiraf etti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Yanan evde cesedi bulunmuştu! İşin aslı başka çıktı, her şeyi itiraf etti

 Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde yanan evde cesedi bulunan kişiyi silahla vurarak öldürdüğü saptanan komşusu tutuklandı. İlk ifadesinde olayla ilgisinin bulunmadığını iddia eden şüphelinin daha sonra suçunu itiraf etti.

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Bir apartmanın 4'üncü katındaki dairede 21 Nisan'da saat 22.00 sıralarında çıkan yangında ikamet sahibi Mustafa Özkan'ın (41) ölü bulunmasıyla ilgili soruşturmaya ilişkin yeni bilgilere ulaşıldı.

Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopside Özkan'ın ensesinden ateşli silahla vurularak öldürüldüğü tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bu gelişme üzerine detaylı araştırma başlattı.

Ekipler, apartmanın güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak Özkan'ın olay günü saat 19.30 sıralarında 9'uncu katta ikamet eden komşusu Mirza M. (33) ile binaya girdiğini belirledi.

Delilleri yok etmek için...

Ekipler, bunun üzerine Mirza M'yi gözaltına aldı. İlk ifadesinde olayla ilgisinin bulunmadığını iddia eden şüphelinin daha sonra suçunu itiraf ettiği öğrenildi. Zanlının, cinayetin ardından delilleri yok etmek amacıyla üç farklı odaya yanıcı madde dökerek daireyi ateşe verdiği tespit edildi.

Polis ekiplerinin olayda kullanılan tabanca ile silahtan çıkan mermi çekirdeğini de bularak incelemeye aldığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Maktulün şüpheli ile apartmana girişi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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