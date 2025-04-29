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Trafik sigortasında devrim gibi değişiklik! Hasar dosyaları sil baştan

Trafik sigortasında devrim gibi değişiklik! Hasar dosyaları sil baştan

Trafik güvenliğini artırmak amacıyla harekete geçen Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), motorlu araç sigortalarında hasar kriterlerini yeniden düzenleyerek önemli bir değişikliğe imza attı.

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Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), araç hasarlarına ilişkin önemli bir düzenlemeye imza attı. Yapılan açıklamada, yeni düzenlemeyle hem trafik güvenliğini artırmak hem de hasarlı araçları satın alacak kişilerin doğru ve eksiksiz bilgiye ulaşmalarını sağlamak hedefleniyor.

Onarılamayan araç da tam hasarlı sayılacak

Yönetmelikte yapılan değişikliklere göre, bir aracın hasar tutarı piyasa değerini aştığında ve onarımı mümkün olmadığında bu araç "tam hasar" statüsünde değerlendirilecek. Aracın hasar tutarının rayiç bedelin yüzde 60’ını geçmesi ya da belirli hayati parçalarında ciddi zarar oluşması durumunda, araç "ağır hasar" kategorisine alınacak. Yeni sistemle birlikte, tam veya ağır hasar durumlarının tespiti yalnızca ruhsatlı sigorta eksperleri tarafından yapılabilecek. Bu adım, hasar tespit süreçlerinde güvenilirliği artırmayı amaçlıyor. Söz konusu eksperler, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu kapsamında yetkilendirilmiş kişiler olacak.

Yeni takip sistemi
Düzenleme, piyasada sıkça karşılaşılan bir sorunu da hedef alıyor. Mevzuata aykırı şekilde 'hurda tescil belgesi' ya da 'trafikten çekilmiştir belgesi' alınmadan yapılan araç satışlarının önüne geçmek amacıyla yeni bir takip sistemi devreye alınıyor. Sigorta şirketleri ve eksperlerin gerçekleştirdiği işlemler, artık Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) üzerinden izlenebilecek. Böylece, hem vatandaşların mağduriyet yaşamalarının önüne geçilmesi hem de şeffaf bir denetim mekanizması kurulması amaçlanıyor. Yeni düzenlemelerle birlikte, ikinci el araç alım-satım süreçlerinin daha güvenli ve denetlenebilir hale getirilmesi hedefleniyor.

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