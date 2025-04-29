Fenerbahçe yeni stat projesini duyurmuştu! Aziz Yıldırım: Zamanı geldiğinde konuşacağım

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım Ali Koç yönetiminin stat projesiyle ilgili konuştu. Aziz Yıldırım, "Yönetim stadı kendi imkanlarıyla, kaynakları yaratarak ve borca girmeden yapmalıdır. Mali konularda yanlış açıklamalar oluyor, zamanı geldiğinde bu konularda açıklama yapacağım" dedi.

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Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, kendi dönemindeki Fenerbahçe'nin eski asbaşkanı Nihat Özbağı'nın sözleri üzerine Ali Koç yönetiminin stat projesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin eski asbaşkanı Nihat Özbağı'nın tepkisinde haklı olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Nihat Özbağı, seçim öncesinde stadyum projesi için kayda değer mesai ve para harcadı. Yurt içi ve yurt dışında çalışmalar yaptı. Bu proje seçim vaadi olarak sunuldu. Şu andaki yönetimin, bu projeyi anlatırken süreçten hiç bahsetmemesine Nihat Bey'in alınganlık göstermesi doğaldır" ifadelerini kullandı.

"Yönetim stadı kendi imkanlarıyla yapmalı"

Kale Arkası'na konuşan Yıldırım, "Benim bir alınganlığım yok. Fenerbahçe için keşke stadı hemen yapsalar. Benim düşüncem bu, mutlu olurum. Keşke hemen başlasalar ancak yönetim stadı kendi imkanlarıyla, kaynakları yaratarak ve borca girmeden yapmalıdır" diye konuştu.

"Zamanı geldiğinde..."

Yıldırım mevcut yönetimin mali konularda yanlış açıklamalar yaptığını ifade ederek, "Mali konularda yanlış açıklamalar oluyor, zamanı geldiğinde bu konularda açıklama yapacağım" açıklamasında bulundu.

Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın

Fenerbahçe cephesinden açıklama

Öte yandan Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın, stat projesiyle ilgili açıklamalara, "Stadın projesi Adnan Aksu isimli mimarın projesidir, benim çizdiğim bir proje değil. Eğer onlar aynı proje olduğunu iddia ediyorlarsa Adnan Aksu ile konuşmaları gerekir ama ilgisi yok. Adnan Aksu bizim stadımızın müellifidir, onun haberi ve isteği olmadan buraya herhangi bir proje yapılamaz" cevabını verdi.

Nihat Özbağı ne demişti?

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım’ın başkanlığı döneminde yönetim kurulunda asbaşkanlık görevini yürüten Nihat Özbağı, Divan Kurulu toplantısında açıklanan ve kapasitenin 64 bin 160’a çıkarılması planlanan stat projesinin Aziz Yıldırım döneminde hazırlandığını ifade ederken “Bu stat projesi bizim projemizdi. Aziz Yıldırım’dan projeyi istediler. Eğer biz kongreyi kazansaydık, stadı kendi cebimizden yapacaktık. Mevcut yönetim, stadı kendileri yapmış gibi tanıttı. Oysa proje tamamen Aziz Yıldırım’a ait. Aziz Başkan bu süreçte çok üzüldü. Projeyi emanet etti ama yaşananlar beklediği gibi olmadı” şeklinde konuşmuştu.