Murat Ongun'un eşi Gözdem ve çocuklarıyla ilgili Soner Yalçın'ın iddiaları olay

İBB operasyonu ile gözaltına alınıp hapse atılan Murat Ongun'un evine geçtiğimiz günlerde operasyon yapılmıştı. Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun'un da gözaltına alındığı o operasyona dair Soner Yalçın'ın yazdıkları gündeme oturdu. Soner Yalçın'ın iddiasına göre Murat Ongun'un oğlu Koray Ongun'un kumbarasına el konulmuş, kızı Lal Ongun'un kulağındaki küpeler alınmak istenmiş.

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İSTANBUL Büyükşehir Belediye operasyonunda geçtiğimiz günlerde Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun gözaltına alınmıştı. Operasyon kapsamında şafak vakti Murat Ongun ve Gözdem Ongun'un evinde arama da yapılmıştı. Soner Yalçın'ın olay yaratan iddiaları işte o aramaya ilişkin. Soner Yalçın'ın dediğine göre o aramada Murat Ongun'un oğlu Koray Ongun'un kumbarasına bile el konulmuş. Murat Ongun'un 19 yaşındaki kızı Lal Ongun'un kulağındaki küpeler bile alınmak istenmiş.

Kumbaraya el konuldu

Soner Yalçın'ın Oda TV'de kaleme aldığı iddialar şöyle:

-Cumartesi günü… İBB’ye yönelik ikinci operasyonda -Murat Ongun’un eşi- Gözdem’in de gözaltına alındığı haberini öğrenince evlerine gittim. Evde iki çocuk vardı, ne yapıyorlardı? Babalarından sonra anneleri de yine sabah 06.00’da yapılan polis baskınıyla gözaltına alınan iki çocuk ne yapardı bir başına? Allah'tan teyzesi ve eniştesi vardı evde… Evdeki arama sırasında yaşananları duyunca şaşırdım kaldım:

Koray Ongun, 15 yaşında. Kendine mahsus bir çocuk. Polisler, Koray’ın odasında arama yaparken bulduklarına pek seviniyor; Koray’ın kartondan kumbarası içinde babaannesinin gönderdiği 3-5 bin lirayı alıyorlar!

Bundan da şöyle haberim oldu; okul arkadaşının annesi Koray’ı evlerine davet etti, Koray “nasıl gideceğim hiç param yok” dedi… Çocuğun kumbarasındaki parasına el koymak da nedir? Savcıların bundan haberi olduğunu hiç sanmıyorum.

Bitmedi. Polisin dikkatini 19 yaşındaki Lal Ongun’un küpeleri çekiyor, “altın mı? Çıkar bakayım” diyor! Kızcağız “annemin yaptığı tasarım, altın değil” diyor sesi titreyerek… Altın olsaydı, Lal de mi gözaltına alınacaktı?

Gözdem Ongun'un babası özel uçak şirketi sahibi

Murat Ongun ile Gözdem Ongun’un nişan ve evlilik törenlerinde bulundum. Yakın arkadaşlarım... Murat gibi Gözdem de meslektaşımdı. Star TV’ye stajyer olarak geldi. Dalga geçerdik hep; babası Türkiye’nin ilk özel uçak şirketine sahip, Alman vatandaşı ve ABD’de üniversite okumuş, dört dil bilen zengin güzel kızın “hamallık mesleği” gazetecilikte ne işi vardı? Kültür sanat haberleri yapardı, çünkü pek meraklıydı. Resim de yapardı, takı tasarımı da… Sonra gazeteciliği bıraktı; hobisi takı tasarımı, mesleği oldu. Sanıyorum, on-on iki yıldır bu işi yapıyor, Kadıköy’de yer açtı.

Çok konuşulan evleri

- Bugün medyada Acarlar Mahallesi’nde oturmaları çok konuşuluyor. Dört katlı evin alt iki katında kiradalar. Burayı seçmelerinin sebebi, Gözdem’e takı atölyesi lazım olmasıydı…

Umarım Gözdem Ongun hemen evine döner. Çünkü yurtdışında burslu okuyan Lal Ongun, “babamı-annemi hapiste bırakıp gidemem” diyor. Onu ancak annesi ikna edebilir…