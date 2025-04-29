Naci Görür reklamını yaptı denilen evler bakın kiminmiş! Japon uzman da işin içinde

İSTANBUL depremi sonrasında ekranlara deprem uzmanları yerleşti. O uzmanlardan biri de Prof. Dr. Naci Görür ve Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki oldu. Naci Görür, İstanbul depreminin etkileri sürerken bir inşaat şirketini ziyaret edince gündeme oturdu. Reklam yapıyor denilen Naci Görür bir süre suskun kaldıktan sonra bugün konuştu. Naci Görür evleri yapan şirketin başındaki kişinin öğrencisi olduğunu söyledi.

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İSTANBUL'da büyük bir depremin olacağını ifade eden uzmanlardan 'Japon deprem uzmanı' Yoshinori Moriwaki'nin de bir inşaat şirketine sahip olduğu, Japon Evleri isimli bir başka şirkette de proje danışmanı ve reklam yüzü olduğu ortaya çıkmıştı. Prof. Dr. Naci Görür de Japon evleri şirketinin yaptığı bir konut projesini ziyaret edince olay oldu. Görür'ün, Japon konukları projesini gezdiği görüntüleri "Böyle iyi yapılmış projelerde afet boyutunda bir şey olmaz" ifadeleriyle paylaşılınca 'reklam yapıyor' iddiaları öne çıkmıştı.

Konutların başındaki öğrencim

Prof. Dr. Naci Görür, reklam iddiaları için Hürriyet Gazetesi'nden Fulya Soybaş'a şu açıklamayı yaptı:

-"Bahse konu videodaki Japon Konutları’nın başındaki kişi, üniversiteden öğrencim. Özellikle davet etti, “Hocam bir gel bak” dedi. Ki ben de çok beğendim. Çünkü yatay mimari olmasına rağmen Türkiye’de ilk kez bir binada izolatör kullanmışlar.

Deprem izolatörleri bizde hastane gibi büyük yapılarda kullanılıyor. Bunu görmem için çağırdı, ben de öğrencimle iftihar ettim, “Aferin” dedim, çay içtik, depremle alakalı sorular sordular, yanıtladım. O sırada da video ve fotoğraf çekildi. Kendi sosyal medyalarına koymuşlar. Kötü niyetli, zavallı insanlar işte! Söz etmeye bile değmez ama... Ne diyeyim, Allah ıslah etsin. Şirket de yasal yollara baş vurdu zaten."

JAPON DEPREM UZMANIN KENDİ ŞİRKETİ DE VAR İstanbul'da 2 ay içinde 7 büyüklüğünde deprem olma ihtimali var” diyen deprem yorumcusu Moriwaki’nin 'Japon Moriwaki Evleri' isimli bir projenin de sahibi olduğu ortaya çıktı.

Japon Konutları projesinin sahibi kim?

Sancaktepe'de yapılan Japon Konutları ismiyle pazarlanan inşaatın sahibi Hocaoğlu Grup İnşaat A.Ş isimli bir aile şirketi. Şirketin sahibi Okan Hocaoğlu. Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, bu şirkette hem danışman hem de reklam yüzü. Japon uzmanın hissesi olup olmadığı ise belli değil.