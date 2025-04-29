Zelenski: Putin'in ateşkes açıklaması manipülasyon girişimi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ateşkes açıklamasını ‘manipülasyon girişimi’ olarak değerlendirdi.

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın 2’nci Dünya Savaşı Zaferi'nin 80’inci yıl dönümünde geçici ateşkes ilan etmesinin manipülasyon girişimi olduğunu söyledi.

Zelenskiy, konuyla ilgili açıklamasında, “Şimdi yeni bir manipülasyon girişimi var: Herkesin nedense 8 Mayıs'a kadar beklemesi ve ancak o zaman ateşkes ilan edilerek sessizlik sağlanması isteniyor” ifadelerini kullandı.