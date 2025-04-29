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Halı sahada fenalaşan astsubay yaşamını yitirdi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Halı sahada fenalaşan astsubay yaşamını yitirdi

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde halı sahada futbol oynadıktan sonra rahatsızlanan astsubay, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

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Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Bülent Tekbıyıkoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Jandarma Astsubay Üstçavuş Kadir Açar'ın halı sahada futbol oynadıktan sonra rahatsızlandığını belirtti. Tekbıyıkoğlu, şunları kaydetti:

"Tunceli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çemişgezek İlçe Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Astsubay Üstçavuş Kadir Açar, geçirmiş olduğu rahatsızlık sonucu kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir. Vefat eden personelimize Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve aziz milletimize başsağlığı ve sabırlar diliyorum."

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