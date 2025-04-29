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Google algoritması TBMM gündeminde

Google algoritması TBMM gündeminde

Google’ın haber sitelerini olumsuz etkilediği belirtilen algoritma değişiklikleri, 8 Mayıs’ta TBMM Dijital Mecralar Komisyonu’nda ele alınacak. Komisyon, Google temsilcilerinden bilgi alacak ve şirketin medya politikalarını sorgulayacak.

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TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, algoritma değişiklikleri nedeniyle getirilen eleştiri ve suçlamaları hatırlatarak, 8 Mayıs'ta komisyon olarak Google'ın haber sitelerini ekonomik anlamda zora sokarak halkın haber alma hakkına müdahale eden politikalarını sorgulayacaklarını söyledi.

Sabah'ın haberine göre, Google'ın algoritma değişikliği ve bu değişikliğin özellikle haber siteleri üzerindeki olumsuz etkileri Meclis'in gündemini oluşturacak. Meclis Dijital Mecralar Komisyonu, Google'ın algoritma değişikliğini 8 Mayıs'ta yapacağı toplantıda değerlendirecek. Google temsilcilerini davet eden komisyon, algoritma değişikliğiyle ilgili bilgi alacak ve tepkileri dile getirecek. Yılda binlerle ifade edilen algoritma değişikliği, Google'ın tek taraflı politikalarıyla yapıldığı ve şeffaf olmadığı gerekçesiyle eleştiriliyor. Google, algoritma güncellemesi adı altında medya ekosistemine zarar vermekle, bağımsız habercilik ve yayıncılar üzerinde ciddi baskı oluşturmakla suçlanıyor.

YAYMAN: POLİTİKALARINI SORGULAYACAĞIZ

Meclis Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman da algoritma değişiklikleri nedeniyle getirilen eleştiri ve suçlamaları hatırlatarak komisyon olarak Google'ın haber sitelerini ekonomik anlamda zora sokarak halkın haber alma hakkına müdahale eden politikalarını sorgulayacaklarını söyledi.

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