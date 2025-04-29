BIST 9.257
DOLAR 38,44
EURO 43,86
ALTIN 4.093,51
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Adana'da Suriyelilere şok tuzak! 15 milyon liralık vurgun yapan 4 kişi tutuklandı

Adana'da Suriyeli 6 kişi, dolandırıcıların tuzağına düştü. Kendilerini kamu görevlisi gibi tanıtan dolandırıcılar, Suriyelileri 15 milyon lira dolandırdı. Mağdurların şikayeti üzerine harekete geçen polis, 4 şüpheliyi yakaladı. Şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Abone ol

Kentte bulunan Suriyeli sığınmacılar N.U. (25), H.Z. (35), A.M. (38), H.H. (39), N.M. (42) ve D.J. (47) farklı tarihlerde İl Emniyet Müdürlüğüne başvurarak, telefonla arayıp kendilerini polis ve İl Göç İdaresi Müdürlüğü personeli gibi tanıtan kişilerce dolandırıldıklarını bildirdi.

Mağdurlar ifadelerinde, şüphelilerin kendilerine vatandaşlık verileceği yalanını söylediğini, işlemler için de mal varlıklarının kayıt altına alınması gerektiğini belirttiklerini anlattı. Bu kişilerin yönlendirdiği sahte polislere yaklaşık 15 milyon lira tutarındaki döviz ve ziynet eşyalarını verdiklerini ifade eden mağdurlar, daha sonra bu kişilere ulaşamadıklarını kaydetti.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, mağdurların ifadelerinden yola çıkarak zanlıları yakalamak için araştırma başlattı.

Ekipler, yaptıkları çalışmayla 4 şüphelinin kimliğini tespit etti.

Şüphelilerden Mahmut T. (19), Mahmut O. (28) ve Mustafa K. (30) saklandıkları adreste, Muhammet Ö. (33) ise il dışına kaçmak için otogarda otobüs beklediği sırada yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Zanlılardan bazılarının, Suriyeli mağdurların ikametlerinin çevresinde gezinmesi güvenlik kameralarınca görüntülendi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Dünyanın en zengin 10 kadını merak konusu oldu! Servetleri duyanları şoke ediyor
Foto Galeri Dünyanın en zengin 10 kadını merak konusu oldu! Servetleri duyanları şoke ediyor Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Halı sahada fenalaşan astsubay yaşamını yitirdi
Halı sahada fenalaşan astsubay yaşamını yitirdi
Google algoritması TBMM gündeminde
Google algoritması TBMM gündeminde
Naci Görür reklamını yaptı denilen evler bakın kiminmiş! Japon uzman da işin içinde
Naci Görür reklamını yaptı denilen evler bakın kiminmiş! Japon uzman da işin içinde
Antalya'da rus turistleri taşıyan midibüs devrildi
Antalya'da rus turistleri taşıyan midibüs devrildi
Dünyayı yürüyerek dolaşıyor! İngiliz gezgin "Türkiye'de seyahat zor" dedi, nedenini böyle anlattı
Dünyayı yürüyerek dolaşıyor! İngiliz gezgin "Türkiye'de seyahat zor" dedi, nedenini böyle anlattı
Fenerbahçe yeni stat projesini duyurmuştu! Aziz Yıldırım: Zamanı geldiğinde konuşacağım
Fenerbahçe yeni stat projesini duyurmuştu! Aziz Yıldırım: Zamanı geldiğinde konuşacağım
Bebeğinize verdiğiniz mama güvenli mi? Sahte bebek mamalarına karşı aman dikkat
Bebeğinize verdiğiniz mama güvenli mi? Sahte bebek mamalarına karşı aman dikkat
Murat Ongun'un eşi Gözdem ve çocuklarıyla ilgili Soner Yalçın'ın iddiaları olay
Murat Ongun'un eşi Gözdem ve çocuklarıyla ilgili Soner Yalçın'ın iddiaları olay
Bakan Kurum: Asrın felaketinin ardından afetlere dirençli okul inşa ettik
Bakan Kurum: Asrın felaketinin ardından afetlere dirençli okul inşa ettik
Bakan Mehmet Şimşek'ten enflasyon mesajı: Ne gerekiyorsa yapacağız
Bakan Mehmet Şimşek'ten enflasyon mesajı: Ne gerekiyorsa yapacağız
NBA play-off'larında Alperen Şengün'ün 31 sayısı Rockets'ın galibiyetine yetmedi
NBA play-off'larında Alperen Şengün'ün 31 sayısı Rockets'ın galibiyetine yetmedi
Trafik sigortasında devrim gibi değişiklik! Hasar dosyaları sil baştan
Trafik sigortasında devrim gibi değişiklik! Hasar dosyaları sil baştan