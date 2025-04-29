İlk duruşma başladı! Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakim karşısında, günler sonra ilk kez görüntülendi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın "Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret" suçundan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşması başladı. Duruşmada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve çok sayıda isim izleyici olarak bulunuyor.Duruşmayı izlemek için adliyeye gelen bazı partililer ile polisler arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

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İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesince İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinin salonunda görülen duruşmada, başka suçtan tutuklu Özdağ ile avukatları hazır bulundu.

Duruşmada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, Zafer Partili yöneticiler ve partililer izleyici olarak yer aldı.

Kimlik tespitiyle başlayan duruşmada, Özdağ'ın savunması alınıyor.

Özdağ "Bu sözlerim siyasi bir polemiktir. Cumhurbaşkanının şahsına değil, AK Parti genel başkanlığına yöneliktir." dedi.

Gerginlik yaşandı

Duruşmayı izlemek için adliyeye gelen bazı partililer ile polisler arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Salona alınmayan bazı partililer, duruma slogan atarak tepki gösterdi.

Öte yandan adliye ve çevresinde polis ekiplerince yoğun güvenlik önlemi alındı. Ayrıca, duruşmayı çok sayıda basın mensubu takip ediyor.