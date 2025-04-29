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4 milyon 237 bin kişi ehliyetini yenilemedi

4 milyon 237 bin kişi ehliyetini yenilemedi

Türkiye genelinde 4 milyon 237 bin sürücü, eski tip ehliyetlerini henüz yenilemedi. 31 Temmuz 2025’e kadar yenileme işlemi yapılmazsa bu belgeler geçersiz sayılacak. Üstelik ağustosta ücret 15 liradan 7.438 liraya çıkacak.

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Eski tip sürücü belgelerinin yeni tip ehliyetlerle değiştirilmesi için tanınan süre 31 Temmuz 2025’te sona eriyor. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre, bugüne kadar 31 milyon 643 bin kişi ehliyetini yenilerken, 4 milyon 237 bin kişi hâlâ eski sürücü belgesini kullanıyor.

Yasal sürenin sonunda ehliyetini yenilemeyen vatandaşların sürücü belgeleri geçersiz sayılacak. Bu durumda araç kullanmaları yasal olarak mümkün olmayacak.

YENİLEME ÜCRETİ AĞUSTOSTA KATLANACAK

Ehliyetini yenilemek isteyenler, 31 Temmuz 2025’e kadar sadece 15 lira ödeyerek bu işlemi gerçekleştirebiliyor. Ancak 1 Ağustos itibarıyla bu tutar B sınıfı sürücüler için 7 bin 438 liraya yükselecek. Bu da 7 bin 423 liralık ek maliyet anlamına geliyor.

Yetkililer, vatandaşlara hem maddi kayıptan hem de son aylarda yaşanacak yoğunluktan etkilenmemek için işlemlerini erkenden tamamlamaları çağrısı yaptı.

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Ehliyet yenilemek isteyen sürücüler:

Alo 199 Çağrı Merkezi’ni arayarak,
"nvi.gov.tr" internet sitesi üzerinden,
Veya mobil uygulama aracılığıyla
randevu alarak nüfus müdürlüklerine başvurabiliyor.

Başvuru için gereken belgeler şunlar:

Eski sürücü belgesi,
15 TL işlem bedeli,
Sağlık raporu,
Son 6 ay içinde çekilmiş biyometrik fotoğraf,

MERNİS’te kayıtlı açık adres bilgisi.
Başvuru sonrasında yeni ehliyetler PTT aracılığıyla vatandaşların adresine gönderiliyor. Bu süreçte, verilen geçici sürücü belgesiyle araç kullanılabiliyor.

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