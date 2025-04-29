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Çin'de büyük facia! Restoranda yangın çıktı, 22 kişi öldü

ÇİN'de yangın faciası. Ülkenin kuzeyindeki Liaoning eyaletinde bir restoranda yangın çıktı. Yangında 22 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, yangının çıkış sebebinin en kısa sürede aydınlatılarak sorumluların kanun önünde cezalandırılması talimatını verdi.

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Xinhua'nın haberine göre, eyaletin Baota ilçesinde bir restoranda, öğle saatlerinde yangın çıktı.

Yangında 22 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı açıklandı.

Yangının çıkış sebebi henüz bilinmezken olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

Çin'de büyük facia! Restoranda yangın çıktı, 22 kişi öldü - Resim: 0

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, yaralıların en kısa sürede tedavi edilmesi, ölen 22 kişinin ailelerine gerekli desteğin sağlanması ve yangının çıkış sebebinin en kısa sürede aydınlatılarak sorumluların kanun önünde cezalandırılması talimatını verdi.

Çin'de büyük facia! Restoranda yangın çıktı, 22 kişi öldü - Resim: 1

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