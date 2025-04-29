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Deprem fırsatçılarına karşı hamle! Hepsiburada duyurdu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Deprem fırsatçılarına karşı hamle! Hepsiburada duyurdu

Hepsiburada, İstanbul'da meydana gelen son depremler sonrasında acil durum ürünlerinde fahiş fiyat artışı yapan mağazaların ürünlerini satışa kapattığını bildirdi.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, deprem çantası, çadır, düdük ve ilk yardım seti gibi ürünlerde olağanüstü talep oluşmasının ardından yapılan fiyat takip çalışmasında, 4 binden fazla acil durum ürününün yüzde 95’inde fiyat değişikliği yapılmadığı, yüzde 3’ünde fiyat artışı, yüzde 2’sinde ise fiyat düşüşü tespit edildi. Hepsiburada, fiyat artışı belirlenen ürünlerin satışını durdurduğunu açıkladı.

Hepsiburada, afet dönemlerinde fiyat istikrarını koruyan mağazaları teşvik etmek amacıyla özel bir destek planı da devreye aldı. Bu kapsamda, acil durum ürünlerinde yüzde 10 ve üzeri indirim uygulayan mağazalara bir ay boyunca yüzde 50 komisyon indirimi sağlanacak.

Şirket ayrıca, 28 Nisan-12 Mayıs'ta ilk yardım ve deprem hazırlık ürünlerinde geçerli olacak ve tamamı Hepsiburada tarafından karşılanacak yüzde 10 sepet indirimi kampanyasını da hayata geçirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hepsiburada Kurumsal İlişkiler, İletişim ve Sürdürülebilirlik Başkan Yardımcısı Cem Tanır, zor zamanlarda dayanışmanın son derece önemli olduğunu belirtti.

Deprem sonrasında artan ürün talebi sırasında indirim uygulayan iş ortaklarına teşekkür eden Tanır, şunları kaydetti:

"E-ticaret teknolojik altyapısıyla hem yanlış uygulamaları engellemek hem de iyi uygulamaları öne çıkarma ve destekleme fırsatı sunuyor. Haksız uygulamaların engellenmesi için kamu paydaşlarımızla işbirliği içinde çalışıyoruz. Toplumsal sorumluluk ve dayanışma bilinciyle hareket eden mağazalara komisyon avantajı sağlayarak örnek ticari uygulamaları da desteklemeyi ve büyütmeyi hedefliyoruz. Aynı amaçla önümüzdeki 2 haftalık süreçte ilk yardım ve acil durumlara hazırlık ürünlerinde geçerli olacak yüzde 10 kampanyasını da hayata geçirdik. Yaşanabilecek tüm afet ve olağanüstü durumlarda da hassasiyetle hareket etmeye devam edeceğiz."

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