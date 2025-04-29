İstanbul Valisi Gül’den açıklama: Yeğenim değil, olsaydı da hiçbir şeyi değiştirmezdi
İstanbul Valisi Davut Gül, trafik kurallarına aykırı hareket eden kişi hakkında açıklama yaptı. Vali Gül, şahsın kendisinin yeğeni olmadığını belirtirken; “Akrabam olmuş olsaydı da bu durum hiçbir şeyi değiştirmezdi” ifadelerini kullandı.Abone ol
Trafikte çakarlı araç kullanan ve trafik kurallarına aykırı hareketler sergileyen kişinin sosyal medyada yayılan görüntüleri üzerine İstanbul Valisi Davut Gül açıklama yaptı.