TİP'ten 1 Mayıs öncesi yapılan gözaltılara tepki

TİP, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi İstanbul'da düzenlenen şafak operasyonunda 92 kişinin gözaltına alınmasına tepki göstererek “1 Mayıs öncesinde uydurma gerekçelerle düzenlenen şafak operasyonuyla gözaltına alınan sosyalistler derhal serbest bırakılmalıdır” açıklamasında bulundu.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Emniyet TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince 1 Mayıs öncesi sol örgütlere yönelik düzenlenen üç ayrı operasyonda 92 kişi gözaltına alındı.

'DERHAL SERBEST BIRAKILMALILAR'

Türkiye İşçi Partisi (TİP) de, sosyal medya hesabından, 1 Mayıs öncesinde yapılan gözaltılara ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"1 Mayıs öncesinde uydurma gerekçelerle şafak operasyonu düzenlenerek gözaltına alınan sosyalistler derhal serbest bırakılmalıdır. İktidarın keyfi uygulamaları 1 Mayıs iradesinin meydanlara yansımasına engel olamaz. Gözaltına alınan yoldaşlarımız ve dost kurumlarımızla dayanışma içerisindeyiz."