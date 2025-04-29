Nevşehir'den acı haber! Jandarma Astsubay Hüseyin Uzun şehit oldu

Özgür Özel'den her kelimesi zehir gibi açıklama! İBB'deki sinyal kesici bakın kiminmiş

Vali Gül’den çakarlı araç açıklaması: Yeğenim değil, olsaydı da...

İstanbul Valisi Gül’den açıklama: Yeğenim değil, olsaydı da hiçbir şeyi değiştirmezdi