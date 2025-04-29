Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun'un ifadesindeki villa kirası ve tespih kısmı

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik ikinci dalga soruşturmasında gözaltına Murat Ongun'un eşi Zeynep Ayten Gözdem Ongun'un ifadesi ortaya çıktı. Gözdem Ongun hesabına gelen 600 bin liranın kaynağını ve ve oturdukları villa için ödediği 3 milyon 717 bin lirayı izah etti. Gözdem Ongun 600 bin liranın tespih tasarımından geldiğini, villanın kirası olan nakit 3 milyon 717 bin lirayı ise eşi Murat Ongun'un elden verdiğini söyledi.

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İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen ikinci dalga soruşturmasında gözaltına alınan 52 kişiden biri olan Murat Ongun'un eşi Zeynep Ayten Gözdem Ongun'un ifadesi ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Gözdem Ongun'un polise verdiği ifadesi 32 sayfayı buldu. Gözdem Ongun'a hesabındaki para hareketliliği, yapılan yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan şüphelileri tanıyıp tanımadığı, bu kişilerle ilişkileri soruldu.



Tespih tasarladım

Gözdem Ongun, soruşturmanın şüphelileri arasında bulunan Ahmet Palazoğlu'na ait Adstation Event Medya AŞ tarafından 21 Şubat 2025 tarihinde hesabına gönderilen 600 bin TL'yi izah etti. Gözdem Ongun, "Adstation ile aramızda yalnızca ticari bir ilişki bulunmaktadır. Hatırladığım kadarıyla bu firmaya hediyelik tespih tasarlayıp sattım. Bu ödeme de bu ticari çalışmanın karşılığıdır. Tüm işlem belgeleri ve faturalar da mevcuttur" ifadelerine yer verdi.

Evinde bulunan nakit para

Gözdem Ongun, evinde çıkan 83 bin 700 TL, 227 dolar, 31 bin 50 euro, bin 640 sterlinin kaynağı ile ilgili soruya şu yanıtı verdi:

13 bin 800 TL oğlumun bayram harçlığıdır. Diğerleri ise eşim tutuklu olduğundan dolayı etraftan aldığım ve ihtiyaç halinde kullanmak için tuttuğum borç paralardır. Yakın zamanda oğlumun okul ödemesi vardır. Bu miktarda paranın bu sebeple evde bulunması normaldir. Ben yıllardır çalışan düzenli para kazanan biriyim. Kendi emeklerimle kurup geliştirdiğim şirketimin hesaplarının bu kadar en ince ayrıntısına kadar bakılması beni şahsen rahatsız etmiştir. Eşim Murat Ongun dolayısıyla bu soruşturma kapsamında hakkımda işlem yapıldığını düşünüyorum

Villanın kira parası

İBB’nin açık hava reklam ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına da yanıt veren Gözdem Ongun, senelik olarak kiraladıkları villa için ödediği 3 milyon 717 bin 400 lirayı eşi Murat Ongun’un kendisine elden verdiği söyledi. Gözdem Ongun’a ev sahibinin ifadesi de soruldu. Kirayı kendisinin yatırdığını kabul eden Ongun, şunları söyledi:





-"Doğrudur. Halen ikamet ettiğim dubleks niteliğindeki daireyi bir yıllık toplamda 3 milyon 717 bin 400 TL’ye kiraladık. Bu kira bedelini eşim bana elden verdi. Ben de bu parayı hesabıma yatırarak oradan ev sahibine gönderdim."

Gözdem Ongun ne iş yapıyor? Babasının özel uçak şirketi varmış?

Gazeteci Soner Yalçın, "Murat Ongun ile Gözdem Ongun’un nişan ve evlilik törenlerinde bulundum. Yakın arkadaşlarım..." diyerek Gözdem Ongun'un mazisini şöyle aktardı;

-Murat gibi Gözdem de meslektaşımdı. Star TV’ye stajyer olarak geldi. Dalga geçerdik hep; babası Türkiye’nin ilk özel uçak şirketine sahip, Alman vatandaşı ve ABD’de üniversite okumuş, dört dil bilen zengin güzel kızın “hamallık mesleği” gazetecilikte ne işi vardı? Kültür sanat haberleri yapardı, çünkü pek meraklıydı. Resim de yapardı, takı tasarımı da…

Takı tasarımcısı oldu

Sonra gazeteciliği bıraktı; hobisi takı tasarımı, mesleği oldu. Sanıyorum, on-on iki yıldır bu işi yapıyor, Kadıköy’de yer açtı. Bugün medyada Acarlar Mahallesi’nde oturmaları çok konuşuluyor. Dört katlı evin alt iki katında kiradalar. Burayı seçmelerinin sebebi, Gözdem’e takı atölyesi lazım olmasıydı…