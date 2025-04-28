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Dolandırıcı eski kaymakam Mustafa Kılıç'a rekor ceza! Depremzedeler için sahte ihale açmıştı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Dolandırıcı eski kaymakam Mustafa Kılıç'a rekor ceza! Depremzedeler için sahte ihale açmıştı

ADANA'da eski Yüreğir Kaymakamı Mustafa Kılıç'a, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 70 yıl hapis ve 601 bin lira adli para cezası verildi. Eski kaymakam Mustafa Kılıç deprem ihtiyaçlarını gidermek için sahte ihale açmış ve şirketlerden hesabına para yatırtmıştı.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen depremzedeler için olmayan ihaleleri varmış gibi göstererek çok sayıda firmadan 'teminat' adı altında, şahsi hesabına para yatırtarak yaklaşık 50 milyon lira dolandırıcılık yaptığı iddia edilen Yüreğir Kaymakamı Mustafa Kılıç ile kendisini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın danışmanı olarak tanıttığı öne sürülen Özgür Akgül ve Paşa Yaşar'ın yargılandığı davada karar çıktı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu Kılıç cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Diğer tutuklu sanık Ö.A. ile tanıklar, müştekiler ve taraf avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu. Tutuksuz sanık P.Y. ise duruşmaya gelmedi.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasını tekrar ederek, sanık Mustafa Kılıç'ın "kamu kurum ve kuruluşları ve benzeri tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 16 kez olmak üzere 160 yıla, tutuklu sanık Ö.A'nın 9 kez olmak üzere 90 yıla ve tutuksuz sanık P.Y'nin tek dolandırıcılık eylemi nedeniyle 10 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Dolandırıcı eski kaymakam Mustafa Kılıç'a rekor ceza! Depremzedeler için sahte ihale açmıştı - Resim: 0

Paralarını ödeyeceğim
Sanık Mustafa Kılıç, savunmasında, kimseyi dolandırmadığını ve 23 yıllık meslek hayatında herhangi yasa dışı bir işe karışmadığını öne sürerek, şunları iddia etti:

"Görev yaptığım süre zarfında doğrudan temin yapıldı. İhale söz konusu değildir. İhale denilerek olay başka yönlere çekiliyor. Benim kaçma şüphem yoktur. Ben gözaltı kararı verildiği gün Mersin İl Emniyet Müdürlüğüne gittim. Kimseyi dolandırmadım. Benim hesap hareketlerim bilirkişi marifetiyle incelensin. Ben alacaklı olan kişilere parasını ödeyeceğim. Ben dolandırıcılığa tevessül dahi etmedim. Uzun süredir tutukluyum ve bakıma muhtaç zihinsel engelli kızım var. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum."

Kaymakam beni kullandı
Diğer sanık Ö.A. da suçlamaları reddederek, "Ben hiç kimseye 'Cumhurbaşkanlığında çalışıyorum' demedim. Ben Mustafa Kılıç'ın makam kapısından giriş çıkış yapmadım. Hep özel kalem bölümünde normal vatandaş gibi bekledim. Firmaların bazı temsilcilerinin kaymakamla tanışmak için benden talebi oldu. Ben firmaların parasal ilişkilerine asla karışmadım. Ben kaymakam Mustafa Kılıç tarafından kullanılıp ortaya atılmış bir insanım. Kimsenin bir lirasını almadım. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." dedi.

Mahkeme heyeti, eski kaymakam Mustafa Kılıç'ı "kamu kurum ve kuruluşları ve benzeri tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 70 yıl hapis ve 601 bin lira adli para cezasına, Ö.A'yı da 50 yıl 10 ay hapis ve 408 bin lira adli cezasına çarptırdı. Sanık P.Y'nin ise "yüklenen suçun, sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması" gerekçesiyle beraatine hükmeden heyet, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verdi.

Ayrıca, Mustafa Kılıç hakkında "belgede sahtecilik" suçundan Adana Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına da hükmedildi.

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