İSPARK otoparkları neden kapatıldı? İstanbul'da Salı pazarı dahil 36 otopark mühürlendi

İSTANBUL'da İSPARK tarafından işletilen 36 otopark ruhsatsız çıktı. İSPARK otoparkları bu gerekçeyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) zabıta ekipleri tarafından kapatıldı. Otoparklarda bulunan araçlar için çıkışların açık olduğu gözlendi. Salı ve cuma pazarlarının kurulduğu Kadıköy'deki pazarda bulunan İSPARK da ruhsatsız diye kapatıldı.

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İBB Zabıta Dairesi Başkanlığı tarafından, İSPARK tarafından işletilen ve kentin çeşitli ilçelerinde bulunan 36 otoparkın ruhsatı bulunmadığı gerekçesiyle mühürlendiği öğrenildi. Kadıköy yakasındaki Salı parkı otoparkı da ruhsatsız çıktı ve kapatıldı. Salı pazarının olduğu güne denk gelen mühürleme pazarda kaos yarattı.

Kapatılan İSPARK otoparkları

1162 araç kapasiteli Bağcılar Kent Meydanı Zemin Altı Otoparkı, 500 araç kapasiteli Bayrampaşa Arda Turan Katlı Otoparkı, 118 araç kapasiteli Fatih Katlı Otoparkı, 197 araç kapasiteli Ümraniye Haldun Alagaş Katlı Otoparkı, 400 araç kapasiteli Balmumcu Katlı Otoparkı, 581 araç kapasiteli Şişli Zeminaltı Otoparkı'nın girişleri duba, bariyer ve şeritlerle kapatıldı.

Otoparklarda bulunan araçlar için çıkışların ise açık olduğu gözlendi.

Bağcılar Kent Meydanı Zemin Altı Otoparkının girişinde bulunan dubanın üzerine "Kapalı, mühürlü" yazısının yer aldığı kağıt yapıştırıldığı görüldü.