Mehmet Görmez'in peşindeki jammer neyin nesi? Diyanet İşleri eski Başkanı açıklama yaptı
İBB'de ortaya çıkan jammer tartışması büyüyor. Bugün sosyal medyaya Diyanet İşleri eski başkanı Mehmet Görmez'in peşindeki gezici jammer fotoğrafları düştü. Prof. Dr. Mehmet Görmez jammer işine izahat getirdi.Abone ol
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kullandığı jammer (telefon sinyal kesici) tartışmaları sürerken önceki Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’in jammerlı fotoğrafları sosyal medyanın gündemine oturdu.
Gezici jammer neyin nesi?
Fotoğraflar Pro. Dr. Mehmet Görmez'in Diyanet İşleri başkanlığı döneminde 2015 yılında çekilmiş.
Varlığını yeni öğrendim
Prof. Dr. Mehmet Görmez 10 yıl öncesine ait görüntüler medyaya düşünce X'teki hesabından durumu şöyle izah etti:
-Sosyal medyada gündeme getirilen jammerlı malum fotoğrafla ilgili bir konuyu açıklığa kavuşturmak istiyorum.
-Söz konusu fotoğraf, 2015 yılında ‘çukur eylemlerinin’ gerçekleştiği dönemde Güneydoğu’ya gerçekleştirdiğim bir ziyarette çekilmiş.
-O dönemde uzaktan kumandalı patlayıcılarla gerçekleştirilen saldırıları önlemek amacıyla Emniyet Müdürlüğü’nün aldığı olağan bir tedbiri, farklı bir zemine çekme çabalarını üzüntüyle karşılıyorum.
-Tamamen bilgim dışında uygulanan ve çekilen ve varlığını dahi yıllar sonra öğrendiğim bu fotoğraf üzerinden başlatılan tartışma, izan ve hakkaniyetten uzaktır.