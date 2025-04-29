İlk hac kafilesi yola çıktı

İstanbul’da yılın ilk hac kafilesi, Büyük Çamlıca Camisi’nde düzenlenen törenle dualar eşliğinde kutsal topraklara uğurlandı.

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2025 yılının ilk hac kafilesi, İstanbul’daki Büyük Çamlıca Camii’nde düzenlenen anlamlı bir törenle dualar eşliğinde kutsal topraklara uğurlandı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın da katıldığı törende, 350 kişilik hacı adayı kafilesi için manevi bir atmosfer oluştu. Program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı, ardından yapılan konuşmalar ve dualarla devam etti.

"HAC İBADETİ ÖMÜRDE BİR KEZ FARZ"

Törende konuşan Prof. Dr. Ali Erbaş, zengin ve gücü yeten müminler için hac ibadetinin ömürde bir defa farz olduğunu, birden fazla yapılan hacların ise nafile sayıldığını belirtti. Hacı adaylarına kutsal yolculukları sırasında ibadetlerini nasıl yerine getireceklerine dair önemli tavsiyelerde bulunan Erbaş, bu ibadetin manevi anlamı kadar disiplinli şekilde yerine getirilmesinin de önemine değindi.

Diyanet'in ve organizasyona katkı sağlayan acentelerin hacıların ibadetlerini kolaylaştırmak adına yoğun çaba sarf ettiğini ifade eden Erbaş, bu yıl Mekke’de 5 bine yakın din görevlisi ve 500’e yakın doktor ile sağlık personelinin Türk hacılara hizmet vereceğini aktardı.

“DÜNYADA BİRİNCİ OLDUK”

Erbaş, Türkiye’nin hac organizasyonundaki başarısına dikkat çekerek, “2023 yılında dünyada en fazla hizmet sunan hac organizasyonu ödülünü, 2024’te ise en disiplinli organizasyon ödülünü aldık. Bu başarıda siz hacılarımızın ibadetlere gösterdiği saygının, sabrın ve örnek davranışların çok büyük payı var” dedi.

Türkiye’de uygulanan “Sıfır Atık, Sıfır İsraf” projesinin hac ibadetinde de uygulandığını söyleyen Erbaş, Türk hacıların bu konuda da dünyaya örnek olmaları için gayret gösterdiklerini vurguladı.

85 BİN HACI ADAYI KUTSAL TOPRAKLARA GİDECEK

Törende konuşan Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan ise 2025 yılında Türkiye’den yaklaşık 85 bin hacı adayının kutsal topraklara gönderileceğini açıkladı. Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosu Abdulmajeed Hamad Aldosari de törende hazır bulundu. Türk hacı adaylarını Mekke ve Medine’de ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirtti.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selim Argun da konuşmasında hacı adaylarına ibadetleri sırasında sabırlı, anlayışlı ve saygılı olmaları yönünde tavsiyelerde bulundu. Törenin sonunda İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş’un yaptığı dua ile uğurlama tamamlandı.