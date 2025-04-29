İstanbul Valiliği'nden yangın tedbirleri yazısı! Alınacak tedbirler madde madde sıralandı

İstanbul Valiliği, "Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda kamu kurumları, özel kuruluşlar ve gerçek kişilere yönelik yangın tedbirlerinin artırılması için yeni bir genelge yayımladı.

Abone ol

İstanbul Valisi Davut Gül imzasıyla gönderilen yazıda, İlçelerde kaymakamlıkların koordinasyonunda komisyonlar kurulması talimatı verildiği bildirildi.

Valilik tarafından gönderilen yazıda alınacak önlemler şöyle sıralandı:

1. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının hizmet binalarının Yangın Mevzuatına uygunluğunun denetlenerek,uygun olmayan binalarda Yangın Tedbirlerinin ivedilikle alınması, Yangın Tedbiri alınamayacak durumda olan binalar için öncelikle bağlı bulundukları Bakanlıklarına bilgi verilerek Yangın Mevzuatına uygun düzenlenmiş, alternatif hizmet binalarına ivedilikle taşınmalarının sağlanması,

2. İlimizdeki her türlü yapı, bina, tesis ile açık ve kapalı alan işletmelerinde (iş merkezleri, alış veriş merkezleri, iş hanları, pasajlar, öğrenci yurtları, kültür merkezleri, sinema, tiyatro, düğün salonları, otopark vb.) yangın önleme ve söndürme tedbirlerinin alınması,

3. Yangının yol açabileceği can ve mal kaybını önlemek için; yapı, bina, tesis ve işletmelerin tasarım, yapım, kullanım, bakım ve işletim esaslarının dikkate alınması,



4. Belediyelerin, Kamu kurum ve kuruluşlarının, özel kuruluşların, gerçek ve tüzel kişilerin; bulundukları yer, yapı, bina, tesis ve işletmelerin özelliklerine göre mezkûr Yönetmelik hükümlerini dikkate alarak

yangın önleme ve söndürme konusunda iç düzenlemelerde bulunmaları,



5. Acil durum ekipleri oluşturularak, yangından korunma, yangının söndürülmesi, can ve mal kurtarma, ilk yardım faaliyetlerinde, itfaiye ile iş birliği ve organizasyon konularında uygulamalı eğitimm verilmesinin sağlanması,

6. Sorumluluk ve yasaklarla ilgili hususların uygulanmasında kamu kurumlarına ait yapılarda kurumun en üst amiri, kat mülkiyeti kurulmuş yapılarda yöneticiler ve site yöneticileri ve diğer binalarda ise bina

malikleri sorumlu olup sorumluların ilgili yönetmeliğe uygun işlem yapması,

7. Binaların kullanım özellikleri yönetmelikte belirtilmiş olup, belirtilen özellikler dışında kullanılan binaların tespit edilerek ilgili Yönetmelik hükümlerine göre yasal işlemlerin yapılması,

8. Binalarda kullanılacak yapı malzemelerinin söz konusu Yönetmelik hükümlerine uygun olmasının sağlanması, Yapı denetim firmalarının kullanılan tüm malzemelerin ve beton kalitesinin binaların

yangından korunmasını sağlayacak şekilde kullanılıp kullanılmadığı konusuna özel bir hassasiyetle dikkat etmesi, konunun Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından Yapı Denetim firmalarına duyurulması,

9. Kullanılmak üzere tasarlanan her yapı, yangın veya diğer acil durumlarda kullanıcıların hızlı kaçışlarını sağlayacak yeterli kaçış yolları, dış kaçış geçitleri ile donatılmalı ve Yangın Güvenlik Holü oluşturulmasının sağlanması,

10. Binalara yıldırım düşmesine karşı korunması için belirlenen standartların yerine getirilip getirilmediğinin denetlenmesi,

11. Binalara konulan söndürme tüplerinin mezkûr Yönetmeliğin 99. maddesinin 7. bendi hükümlerine riayet edilerek periyodik bakım ve kontrolünün yaptırılması,

12. Tehlikeli maddelerin (LPG depoları, dolum ve doğal gaz dağıtım tesisleri vb.) depolanması ve kullanılmasında ilgili mevzuatta belirtilen standartlara uyulması,

13. Her nevi hurda depoları, katı atık depolama tesisleri vb. yangın açısından riskli materyallerin bulunduğu alanlarda faaliyet gösteren iş yerlerine ruhsat denetimi yapılması, bu tarz işletmelere ruhsat verilmeden

önce yangın tedbirlerinin hassasiyetle gözden geçirilerek ruhsat verilmesi,

14. Binalarda bulunan yangın söndürme sistemleri, binada bulunanlara zarar vermeyecek, panik oluşmasını önleyecek ve yangını en kısa sürede söndürecek şekilde tasarlanması, tesis edilmesi ve çalışır durumda tutulması,

15. Kamu kurum ve kuruluşları, özel kuruluşlar gerçek ve tüzel kişiler tarafından kullandıkları ile ruhsat verdikleri binaların, tesis ve işletmelerinde Yönetmelik esaslarına göre tedbir alınması,

16. Kamu kurum ve kuruluşlarınca personel ve araç gereç mevcudunun ihtiyaçlara göre yeniden gözden geçirilmesi,

17. Ruhsatsız faaliyet gösteren beton firmalarının çalışmasına kesinlikle müsaade edilmemesi, ruhsatsız firmaların kapatılması için gerekli işlemlerin yapılması, 18. 06.04.2019 tarihli ve 30737 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan "Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği" hükümlerine göre asansörlerin bakımı, periyodik kontrolü, iyileştirilmesi ve

denetimlerinin yapılmasının sağlanması

Yazıda ayrıca konuların titizlikle takip edilmesi ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi, yapılan çalışmaların ve alınan önlemlerin üçer aylık periyotlar halinde valiliğe gönderilmesi istendi.