Asya'da en iyi üniversiteler belli oldu! İşte ilk 100'e giren 4 Türk üniversitesi

Eğitim kaliteleri, imkanları ve büyük kampüsleriyle dikkat çeken birçok üniversite öğrencilerin hayalleri arasında yer alıyor. Dünyada milyonlarca öğrenci hem eğitim hem de şehir açısından en iyi üniversiteleri tercih etmek istiyor. Uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education'ın (THE) 2025 yılı Asya en iyi üniversiteler sıralamasında 4 Türk üniversitesi ilk 100'e girdi.

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Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, 35 ülke ve bölgeden toplam 853 üniversitenin araştırma, öğretim, bilgi transferi ve uluslararası görünümleri 18 farklı kategoride değerlendirilerek oluşturulan THE'nin 2025 Asya en iyi üniversiteler sıralaması yayımlandı.

Buna göre, 4 Türk üniversitesinin ilk 100'e girmeyi başardığı sıralamada, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) 72, Sabancı Üniversitesi 74, Koç Üniversitesi 79, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ise 97. sırada yer aldı.

TOPLAM 27 ÜNİVERSİTE İLK 500'DE

Boğaziçi Üniversitesi 123, Bilkent Üniversitesi 158. olarak ilk 200'e girerken, Türkiye'den 6 üniversite ilk 200'de kendine yer buldu. Ayrıca 27 Türk üniversitesi, sıralamada ilk 500'e girme başarısı gösterdi.

İŞTE SIRALAMADAKİ ÜNİVERSİTELER

Sıralamada ilk 500'e giren diğer Türk üniversitelerinden Hacettepe, Özyeğin ve Yıldız Teknik üniversiteleri 201-250 bandında, Bahçeşehir ve Kadir Has üniversiteleri 251-300 bandında, Çankaya ve Selçuk üniversiteleri 301-350 bandında, Akdeniz, Atatürk, Bartın üniversiteleri ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 351-400 bandında, Anadolu, Ege, Erciyes, Gazi, Gebze Teknik, İstanbul, İstinye, Necmettin Erbakan, TOBB Ekonomi ve Teknoloji ile Yaşar üniversiteleri 401-500 bandında yer buldu. 853 üniversitenin sıralandığı en iyi üniversiteler arasında toplam 111 Türk üniversitesi listede yer aldı. Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmesine yer verilen YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Türk üniversitelerinin özellikle son yıllarda artan başarılarının uluslararası sıralamalara da yansıdığını belirtti.