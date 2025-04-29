Bakan Şimşek açıkladı! O verginin süresi uzatıldı

Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 5 Mayıs 2025 Pazartesi günü sonuna kadar uzatıldı.

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Kurumlar vergisinde milyonlarca kişi sürenin uzatılıp uzatılmayacağını merak ederken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek katıldığı programda sürenin uzatılabileceğini söyledi. Bakan Şimşek, Gelir İdaresi Başkanlığı'yla görüşeceğini belirtip karar alacaklarını kaydetti.

BAKAN ŞİMŞEK: İLK DEFA BEYANNAME SAYISI 5 MİLYONU AŞTI

Şimşek, şunları söyledi: "Kazanan herkes kazandığı ölçüde vergi vermeli. İlk defa beyanname sayısı 5 milyonu aştı. 473 bin mükellef ilk defa bu yıl beyanname verdi, beyanname sayısının 5 milyonun üzerine çıkması söz konusu.

"BELKİ 1-2 GÜN UZATABİLİRİZ"

Kayıt dışılıkla mücadele ederek verginin tabanını genişletmek istiyoruz. Gelir idaresi ile görüşeceğim, Kurumlar Vergisi'nde eğer gerekliyse beyanname süresini belki 1-2 gün uzatabiliriz."

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAME SÜRESİ UZATILDI

Şimşek'in açıklamasının ardından GİB'den açıklama geldi. GİB yaptığı açıklamada sürenin uzatıldığını belirtti. Kurumlar vergisinde beyanname süresi 5 Mayıs 2025 Pazartesi gün sonuna kadar uzatıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde: "29 Nisan 2025 tarihli ve 188 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile; - 30 Nisan 2025 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2024 hesap dönemine ilişkin Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 5 Mayıs 2025 Pazartesi günü sonuna kadar,

- 12 Mayıs 2025 (10 Mayıs 2025 tarihinin resmi tatile rastlaması nedeniyle) ve 14 Mayıs 2025 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken elektronik defter ve berat dosyalarının yüklenme süresi 16 Mayıs 2025 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır."