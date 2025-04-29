BIST 9.225
DOLAR 38,45
EURO 43,93
ALTIN 4.094,06
HABER /  EKONOMİ

Bakan Şimşek açıkladı! O verginin süresi uzatıldı

Bakan Şimşek açıkladı! O verginin süresi uzatıldı

Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 5 Mayıs 2025 Pazartesi günü sonuna kadar uzatıldı.

Abone ol

Kurumlar vergisinde milyonlarca kişi sürenin uzatılıp uzatılmayacağını merak ederken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek katıldığı programda sürenin uzatılabileceğini söyledi. Bakan Şimşek, Gelir İdaresi Başkanlığı'yla görüşeceğini belirtip karar alacaklarını kaydetti.

BAKAN ŞİMŞEK: İLK DEFA BEYANNAME SAYISI 5 MİLYONU AŞTI

Şimşek, şunları söyledi: "Kazanan herkes kazandığı ölçüde vergi vermeli. İlk defa beyanname sayısı 5 milyonu aştı. 473 bin mükellef ilk defa bu yıl beyanname verdi, beyanname sayısının 5 milyonun üzerine çıkması söz konusu.

"BELKİ 1-2 GÜN UZATABİLİRİZ"

Kayıt dışılıkla mücadele ederek verginin tabanını genişletmek istiyoruz. Gelir idaresi ile görüşeceğim, Kurumlar Vergisi'nde eğer gerekliyse beyanname süresini belki 1-2 gün uzatabiliriz."

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAME SÜRESİ UZATILDI

Şimşek'in açıklamasının ardından GİB'den açıklama geldi. GİB yaptığı açıklamada sürenin uzatıldığını belirtti. Kurumlar vergisinde beyanname süresi 5 Mayıs 2025 Pazartesi gün sonuna kadar uzatıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde: "29 Nisan 2025 tarihli ve 188 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile; - 30 Nisan 2025 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2024 hesap dönemine ilişkin Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 5 Mayıs 2025 Pazartesi günü sonuna kadar,

- 12 Mayıs 2025 (10 Mayıs 2025 tarihinin resmi tatile rastlaması nedeniyle) ve 14 Mayıs 2025 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken elektronik defter ve berat dosyalarının yüklenme süresi 16 Mayıs 2025 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır."

ÖNCEKİ HABERLER
Ahmet Çakar, Süper Lig'in şampiyonunu açıkladı
Ahmet Çakar, Süper Lig'in şampiyonunu açıkladı
Guterres, İsrail'in 2 aydır Gazze'ye tüm insani yardımları engellediğini açıkladı
Guterres, İsrail'in 2 aydır Gazze'ye tüm insani yardımları engellediğini açıkladı
Valinin yeğeniyim diye yalan atmıştı lüks araçtaki çakarlı genç yakalandı
Valinin yeğeniyim diye yalan atmıştı lüks araçtaki çakarlı genç yakalandı
Asya'da en iyi üniversiteler belli oldu! İşte ilk 100'e giren 4 Türk üniversitesi
Asya'da en iyi üniversiteler belli oldu! İşte ilk 100'e giren 4 Türk üniversitesi
İstanbul'da hasar tespit çalışmaları sürüyor! Bakan Kurum son durumu paylaştı
İstanbul'da hasar tespit çalışmaları sürüyor! Bakan Kurum son durumu paylaştı
Kazı yapan işçiler fark edip polisi aradı! Sakarya'da şok görüntü
Kazı yapan işçiler fark edip polisi aradı! Sakarya'da şok görüntü
Mükremin Gezgin'in cezası belli oldu
Mükremin Gezgin'in cezası belli oldu
İlk hac kafilesi yola çıktı
İlk hac kafilesi yola çıktı
İstanbul Valiliği'nden yangın tedbirleri yazısı! Alınacak tedbirler madde madde sıralandı
İstanbul Valiliği'nden yangın tedbirleri yazısı! Alınacak tedbirler madde madde sıralandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Meloni birlikte kamera karşısına geçti! Erdoğan yeni ticaret hacmi hedefini açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Meloni birlikte kamera karşısına geçti! Erdoğan yeni ticaret hacmi hedefini açıkladı
İngiliz gezgin "Türkiye'de seyahat zor" dedi ama sebebi hiç de sandığınız gibi değil
İngiliz gezgin "Türkiye'de seyahat zor" dedi ama sebebi hiç de sandığınız gibi değil
Dolandırıcı eski kaymakam Mustafa Kılıç'a rekor ceza! Depremzedeler için sahte ihale açmıştı
Dolandırıcı eski kaymakam Mustafa Kılıç'a rekor ceza! Depremzedeler için sahte ihale açmıştı