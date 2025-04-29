Erdoğan: İtalya ile ticaret hacmi hedefimiz 40 milyar dolar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Roma'da düzenlenen Türkiye-İtalya İş Forumu'nda konuşarak iki ülke arasındaki ekonomik ortaklığın daha ileriye taşınacağına inandığını belirtti. Erdoğan, Türk ekonomisine güvendiklerini ve küresel zorluklara rağmen bu süreci fırsata çevirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Roma'da Türkiye-İtalya İş Forumu'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan, " Türk firmaları nasıl İtalya’yı Avrupa pazarına açılan bir kapı olarak görüyorsa biz isteriz ki İtalyan firmaları da Türkiye’yi Asya’ya Orta Doğu‘ya ve Afrika’ya açılan bir kapı olarak değerlendirsinler. Bugünkü zirvede sayın Meloni ile birlikte yeni ticaret hacmi hedefimizi 40 milyar dolar olarak tespit ettik." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Değerli dostum, sayın Başbakan Meloni, saygıdeğer bakanlar, iş dünyasının seçkin temsilcileri, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi duygularımla, saygıyla selamlıyorum. Türkiye-İtalya 4. Hükümetlerarası Zirve vesilesiyle düzenlenen bu iş forumunda aranızda bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. İstişarelerimizin ülkelerimiz arasında yeni ortaklıkların tesisine hizmet etmesini diliyorum. Başbakan Sayın Giorgia Meloni'ye nazik misafirperverliği için bir kez de sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum.

"BU ORTAKLIĞI İLERİ SEVİYELERE TAŞIYACAĞIMIZA İNANIYORUM"

İlkini 2008 yılında ülkemizde icra ettiğimiz hükümetlerarası zirve mekanizması, aradan geçen sürede ülkelerimiz arasındaki çok boyutlu siyasi ilişkilerin yanı sıra ekonomide de önemli ilerleme kaydedilmesine katkı sağladı. Siz değerli iş insanlarımızın girişimlerinin de bu başarıda büyük rolü oldu. Önümüzdeki dönemde bu ortaklığı daha ileri seviyelere taşıyacağınıza gönülden inanıyorum.

"TÜRK EKONOMİSİNE GÜVENİYORUZ"

Kıymetli misafirler. Ekonomide daha fazla korumacılığın ve sınırlar içerisine kapanmanın konuşulduğu bir dönemden geçiyoruz. Gümrük tarifeleri üzerinden yaşanan karşılıklı restleşmeleri hep beraber takip ediyoruz. Bu dinamik atmosferi, ülkemiz ekonomisi açısından başarıyla yönetmenin, hatta fırsata çevirmenin gayretindeyiz. Koronavirüs salgını başta olmak üzere, geçmişte benzer süreçlerden yara almadan çıktık. Bugün de aynı başarıyı sergileyeceğimize inanıyor, Türk ekonomisine güveniyoruz.

Batıyla doğuyu, kuzeyle güneyi birbirine bağlayan coğrafi konumumuzun gereği olarak bölgemizde ve dünyada etkili iktisadi ve ticari ortaklıklar kurmaya büyük önem atfediyoruz.