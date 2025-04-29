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Trabzonspor - Galatasaray maçının günü ve saati belli oldu

Trabzonspor - Galatasaray maçının günü ve saati belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasına ait maç programı TFF tarafından açıklandı. Şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek Trabzonspor-Galatasaray karşılaşması 10 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00’da oynanacak.

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Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu'nda 35. hafta müsabakalarına ilişkin program Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından duyuruldu. 

Zirve yarışını yakından ilgilendiren Trabzonspor- Galatasaray maçı 10 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak. 

35.haftanın programı şöyle:

9 Mayıs Cuma

20.00 Başakşehir - Fenerbahçe

20.00 Gaziantep FK - Corendon Alanyaspor

10 Mayıs Cumartesi

16.00 Konyaspor - Çaykur Rizespor

16.00 Eyüpspor - Kasımpaşa

19.00 Trabzonspor - Galatasaray

11 Mayıs Pazar

16.00 Sivasspor - Bodrum FK

19.00 Göztepe - Atakaş Hatayspor

19.00 Beşiktaş - Adana Demirspor

12 Mayıs Pazartesi

20.00 Kayserispor - Antalyaspor

Trabzonspor - Galatasaray maçının günü ve saati belli oldu - Resim: 0

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