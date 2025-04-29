Trabzonspor - Galatasaray maçının günü ve saati belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasına ait maç programı TFF tarafından açıklandı. Şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek Trabzonspor-Galatasaray karşılaşması 10 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00’da oynanacak.Abone ol
Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu'nda 35. hafta müsabakalarına ilişkin program Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından duyuruldu.
Zirve yarışını yakından ilgilendiren Trabzonspor- Galatasaray maçı 10 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak.
35.haftanın programı şöyle:
9 Mayıs Cuma
20.00 Başakşehir - Fenerbahçe
20.00 Gaziantep FK - Corendon Alanyaspor
10 Mayıs Cumartesi
16.00 Konyaspor - Çaykur Rizespor
16.00 Eyüpspor - Kasımpaşa
19.00 Trabzonspor - Galatasaray
11 Mayıs Pazar
16.00 Sivasspor - Bodrum FK
19.00 Göztepe - Atakaş Hatayspor
19.00 Beşiktaş - Adana Demirspor
12 Mayıs Pazartesi
20.00 Kayserispor - Antalyaspor