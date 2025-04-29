Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mattarella Roma’da bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile Roma’daki Quirinale Sarayı’nda bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel krizler ve 40 milyar dolarlık ticaret hedefi ele alınırken, Erdoğan barış çabalarının süreceğini vurguladı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile görüştü.

Erdoğan, Türkiye-İtalya Dördüncü Hükümetlerarası Zirvesi'nin ardından Quirinale Sarayı'na geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada, Mattarella ile bir araya geldi. Görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.

İki ülke ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabındaki paylaşıma göre, görüşmede Türkiye ile İtalya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ve İtalya'nın, ikili ilişkilerini geliştirmekte ve işbirliğini ileriye taşımakta kararlı olduğunu, bu anlayışla 40 milyar dolar ticaret hacmi hedefine de ulaşılacağını ifade etti.

Türkiye'nin, Ukrayna-Rusya savaşı ve İsrail'in Filistin topraklarındaki saldırıları başta olmak üzere bölgedeki tüm çatışmaların sonlandırılması için gayret gösterdiğini belirten Erdoğan, bu bölgelerde öncelikle kalıcı ateşkese, ardından kalıcı barışa ulaşmak için elinden geleni yapmaya devam edeceğini vurguladı.