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Pakistan, hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Hindistan'a ait bir İHA'yı düşürdü

Pakistan, hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Hindistan'a ait bir İHA'yı düşürdü

Pakistan ordusu, Cammu Keşmir sınırında Hindistan'a ait bir insansız hava aracını düşürdüğünü açıkladı.

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Pakistan devlet televizyonunun (PTV) haberine göre, Hindistan'a ait bir İHA, iki ülke arasındaki Cammu Keşmir Kontrol Hattı'ndaki Pakistan hava sahasını ihlal etti. Pakistan ordusu, Hindistan'a ait İHA'yı düşürdü.

Düşürülen İHA'nın görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Öte yandan, Pakistan ordusunun açıklamasına ilişkin Hindistan tarafından henüz değerlendirme yapılmadı.

Pahalgam'daki terör saldırısı

Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde silahlı kişilerin 22 Nisan'da turistlere ateş açması sonucu 26 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Saldırıyı düzenleyenlerin "Pakistan'dan geldiği" suçlamasında bulunan Hindistan, "İndus Suları Anlaşması"nı askıya almış, Yeni Delhi'de görevli Pakistanlı müsteşarların bir hafta içinde ülkeyi terk etmelerini istemiş ve Pakistan vatandaşlarına yönelik vize hizmetlerinin askıya alındığını, daha önce verilen tüm vizelerin de iptal edildiğini duyurmuştu.

Pakistan, suçlamaları reddederek Hindistan'ın İslamabad'daki diplomatik personel sayısına sınırlama getirmiş, "İndus Suları Anlaşması"nın dışına çıkılarak nehirlere yapılacak müdahaleleri "savaş nedeni" sayacağını ilan etmiş, Hindistan ile her türlü ticareti askıya almış ve hava sahasını kapatmıştı.

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