İmamoğlu'nun görüntülerine ulaşılan otelin müdürü için gözaltı kararı

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında Ekrem İmamoğlu'nun görüntülerine ulaşılan Le Meridien otelin müdürü Sinan Udil ve Güvenlik Müdürü Osman Gündüz Bora Oğurlu hakkında gözaltı kararı verildi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlatılan yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

İMAMOĞLU GELDİĞİNDE KAMERA BANTLA KAPATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma dosyasına göre, örgüt yöneticisi ve para kasası olarak nitelendirilen şüpheliler Tuncay Yılmaz, Ertan Yıldız, Adem Soytekin, Fatih Keleş ve Hüseyin Köksal, İmamoğlu ile otelde bir araya geldi. Toplantı öncesi, İBB Özel Kalem Müdürlüğü güvenlik personeli Çağlar Türkmen tarafından, otelin iç alanlarını gören güvenlik kameralarının siyah bantla kapatıldığı anlar kaydedildi.

OTEL MÜDÜRLERİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

İmamoğlu'nun toplantılarında kullandığı Le Meridien Otel'in otel müdürü Sinan Udil ve Güvenlik müdürü Osman Gündüz Bora Oğurlu hakkında gözaltı kararı verildi.