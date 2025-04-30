Kameraların bantlandığı otelin müdürü gözaltında! Güvenlik müdürü bakın kim çıktı?

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu soruşturmasında gündeme kameralara bant çekme oturdu. İBB soruşturmasının yeni dalgasında kameraların olduğu otelin müdürü Osman Sinan Udil ile Güvenlik Müdürü Osman Gündüz Bora Oğurlu gözaltına alındı. Güvenlik Müdürü Osman Gündüz Bora Oğurlu emekli bir albay çıktı. Oğurlu Balyoz soruşturmasında da gözaltına alınmıştı.

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Ekrem İmamoğlu’nun, Beşiktaş'ta toplantı yaptığı Le Meridien Hotel’i, güvenlik kamerası bantlanmasıyla gündeme gelmişti. İBB soruşturması kapsamında otelin müdürü Sinan Udil ve Güvenlik Müdürü Osman Gündüz Bora Oğurlu hakkında “Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme” suçundan gözaltı kararı verilmişti. Güvenlik Müdürü Osman Gündüz Bora Oğurlu gözaltına alınmıştı. Bugün de otel müdürü Sinan Udil'in gözaltına alındığı haberi geldi.

Adliyeye sevk edilecek

Aynı suçtan gözaltına alınan otelin güvenlik müdürü Osman Gündüz Bora Oğurlu ile Sinan Udil'in adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Güvenlik müdürü emekli albay

Le Meridien Hotel’in güvenlik müdürü Osman Gündüz Bora Oğurlu emekli albay çıktı. Oğurlu, FETÖ kumpası Balyoz soruşturması kapsamında da gözaltına alınmıştı. Oğurlu’nun 22 Ağustos 2011’de özel yetkili savcı Hüseyin Ayar tarafından ifadesi alınmıştı. O dönem albay olan Oğurlu ifadesinin ardından savcılık tarafından tutuklama istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilmiş ancak mahkeme Oğurlu’yu serbest bırakmıştı.