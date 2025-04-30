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İmamoğlu'nun toplantı yaptığı otelin müdürü gözaltında

İmamoğlu'nun toplantı yaptığı otelin müdürü gözaltında

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun toplantı yaptığı otelin güvenlik kameralarının bantlanmasına ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, otelin Müdürü Sinan Udil gözaltına alındı.

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Silivri'de tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun daha önce toplantı yaptığı, güvenlik kameralarının bantlanmasına ilişkin olarak otelin müdürü Sinan Udil gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gittiği “Le Meridien" isimli otelin Müdürü Sinan Udil ile Güvenlik Müdürü Osman Gündüz Bora Oğurlu hakkında "Suç Delillerini Yok Etme", "Gizleme veya Değiştirme Suçu" kapsamında gözaltı kararı verildi. Udil bugün gözaltına alındı.

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