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Valinin yeğeniyim diye yalan atmıştı lüks araçtaki çakarlı genç yakalandı

Valinin yeğeniyim diye yalan atmıştı lüks araçtaki çakarlı genç yakalandı

İSTANBUL'da son model lüks spor arabasına çakar taktıran bir kişi, "valinin yeğeniyim' demişti. İstanbul Valisi Davut Gül'ün 'yeğenim değil açıklaması yaptığı kişi yakalandı. Söz konusu şahsın aracı trafikten men edildi. 22 yaşındaki şahısa 146 bin 134 lira para cezası kesildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Sarıyer'de çakarlı araç kullanarak trafikte öncelik sağlayan ve tartıştığı sürücüye "Valinin yeğeniyim" diyen şahsın yakalandığını bildirdi. Sürücünün ehliyeti 30 gün süreyle geri alındı, aracı ise trafikten men edildi.Valinin yeğeniyim diye yalan atmıştı lüks araçtaki çakarlı genç yakalandı - Resim: 0 İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından şu açıklama yapıldı:
GEREĞİ YAPILDI
Sarıyer'de çakar siren tertibatı ile trafikte öncelik sağlamaya çalışan S.O. (22), Sanal Trafik Devriyesi ekiplerimizce yakalandı.
*Usulsüz çakar ve siren kullanımı,
*App plaka kullanımı,
*Tehlikeli şerit değiştirme,
*Yakın takip,
*Saygısız araç kullanımı ihlallerinden 146.134 TL ceza uygulandı. Ehliyeti 30 gün süreyle geri alındı, aracı trafikten men edildi. Ayrıca sürücü hakkında TCK 179/2 ve 223 kapsamında adli işlem başlatıldı.

Valinin yeğeniyim demişti
Kendisini vali yeğeni olarak tanıtan 22 yaşındaki gençle ilgili İstanbul Valisi Davut Gül şu açıklamayı yapmıştı:
-“Trafik kurallarına uymayan şahıs benim yeğenim değildir. Aracındaki ışıklı ve sesli tertibat yasal değildir. Bu konuda gerekli yasal işlem yapılacaktır. Akrabam olmuş olsaydı da bu durum hiçbir şeyi değiştirmezdi”

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