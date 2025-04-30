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Bakan Murat Kurum, Dursun Özbek'i kabul etti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bakan Murat Kurum, Dursun Özbek'i kabul etti

 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'i kabul etti. Bakan Kurum "Spor kulüplerimizin yanında olmayı, spora her daim destek vermeyi sürdüreceğiz." dedi.

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 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'i kabul etti.

Bakan Kurum, kabule ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek'e ziyareti için teşekkür ediyorum. Spor kulüplerimizin yanında olmayı, spora her daim destek vermeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

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