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İpler gerildi, 2 ülke arasında tansiyon zirvede! 24 saat içinde saldıracak

İpler gerildi, 2 ülke arasında tansiyon zirvede! 24 saat içinde saldıracak

Pakistan ve Hindistan arasındaki gerilim sürüyor. Pakistan'ın, Hindistan'ı nükleer ile tehdidinin ardından dikkat çeken bir açıklama geldi. Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tatar, Hindistan'ın 24 ila 36 saat içinde saldırı başlatacağına dair bilgi aldıklarını söyledi.

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Hindistan ve Pakistan karşılıklı gözdağı verip, tehditlerini sürdürürken Pakistan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. İngiliz haber ajansı Reuters'ın haberine göre, Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tatar, Hindistan’ın önümüzdeki 24 ila 36 saat içinde askeri bir saldırı başlatmayı planladığına dair güvenilir istihbarata sahip olduğunu söyledi.

''HİNDİSTAN ASKERİ SALDIRI PLANLIYOR''

Sosyal medya hesabı X üzerinden açıklamalarda bulunan Bakan Tatar, "Pakistan’ın elinde, Hindistan’ın Pahalgam olayını sahte bir gerekçe olarak kullanarak önümüzdeki 24 ila 36 saat içinde askeri bir saldırı başlatmayı planladığına dair güvenilir istihbarat bulunmaktadır. Böyle bir saldırganlık eylemi kararlı bir karşılıkla yanıtlanacaktır. Sonuçlardan tamamen Hindistan sorumlu olacaktır" ifadelerini kullandı.

PAKİSTAN'DAN NÜKLEER TEHDİDİ

Pakistan Demiryolları Bakanı Hanif Abbasi ise Hindistan'ı nükleerle tehdit etti. Abbasi, ülkelerinin 130 nükleer savaş başlığının ''sadece Hindistan'a'' ayrıldığını söyledi. Abbasi, ''Eğer su tedarikini durduracaklarsa savaşa hazır olsunlar. Sahip olduğumuz askeri ekipman ve füzelerin amacı onları yalnızca göstermek değil. Nükleer silahlarımızı ülkemizin hangi bölgelerine yerleştirdiğimizi hiç kimse bilmiyor. Bir daha söyleyeceğim, bu balistik füzelerin hepsinin hedefi sizsiniz.'' ifadelerini kullandı.

İpler gerildi, 2 ülke arasında tansiyon zirvede! 24 saat içinde saldıracak - Resim: 0

HİNDİSTAN'DAN FÜZELİ GÖZDAĞI

Hindistan donanması da uzun menzilli füze denemesi yaparak gözdağı verdi. Hindistan Donanmasının X hesabından dikkat çekici bir paylaşım yapıldı. Donanmanın gemisavar füze atışı denemesi yaptığı bildirilen paylaşımda, "Hint Donanması, çatışmaya hazır şekilde, ülkenin denizcilik çıkarlarını her zaman ve her yerde korumaktadır." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca AFP'nin haberine göre, Hindistan Başbakanı Narendra Modi de Keşmir'de sivillerin hedef alındığı saldırıyı kınayarak kurbanların ailelerine "adaleti sağlamayı" vaat etti.

HİNDİSTAN İLE PAKİSTAN ARASINDA PAHALGAM KRİZİ

Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde silahlı kişilerin 22 Nisan'da turistlere ateş açması sonucu 26 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Saldırıyı düzenleyenlerin "Pakistan'dan geldiği" suçlamasında bulunan Hindistan, "İndus Suları Anlaşması"nı askıya almış, Yeni Delhi'de görevli Pakistanlı müsteşarların bir hafta içinde ülkeyi terk etmelerini istemiş ve Pakistan vatandaşlarına yönelik vize hizmetlerinin askıya alındığını, daha önce verilen tüm vizelerin iptal edildiğini duyurmuştu.

Pakistan, suçlamaları reddederek Hindistan'ın İslamabad'daki diplomatik personel sayısına sınırlama getirmiş, "İndus Suları Anlaşması"nın dışına çıkılarak nehirlere yapılacak müdahaleleri "savaş nedeni" sayacağını ilan etmiş, Hindistan ile her türlü ticareti askıya almış ve hava sahasını kapatmıştı.

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