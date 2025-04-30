Muğla depremle sallanıyor ikinci deprem daha büyük AFAD açıkladı

MUĞLA bu sabah arka arkaya gelen depremlerle sallandı. İlk deprem saat 06.39'da ikinci deprem saat 08.36'da meydana geldi. AFAD depremlerin büyüklüğünü son dakika olarak duyurdu. Deprem korkusu yaşayan bir diğer ilimiz de Kütahya... Simav merkezli sarsıntılar bu sabah da sürdü. İşte son depremler ve büyüklükleri;

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MUĞLA arka arkaya depremle sallandı. İkinci deprem saat 08.36'da meydana geldi ve ilkinden büyük oldu. AFAD depremin büyüklüğünü 4.4 olarak açıkladı. Son depremin merkezi de Datça olarak duyuruldu. Deprem yerin 14.57 km derinliğinde oldu.

Kandilli Rasathanesi'nin ikinci depreme ilişkin verileri AFAD'dan farklı oldu. Kandilli depremin merkez üssünü Girit adası olarak açıkladı ve büyüklüğünü de 4.3 olarak verdi.

İlk deprem Marmaris merkezliydi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre saat 06.39'daki deprem 9.98 km derinlikte kaydedildi. Kandilli ise Marmaris merkezli depremin 3.7 büyüklüğünde olduğunu duyurdu.

Kütahya'da sallanıyor

Deprem korkusu yaşayan bir diğer ilimiz de Kütahya oldu. 2 gündür devam eden küçük sarsıntılar bu sabah da sürdü. Kütahya Simav sabah saat 05.50'de 3.6 büyüklüğünde deprem yaşadı. İkinci deprem de yine Simav merkezli oldu. Saat 06.04'te kaydedilen son deprem 3.5 büyüklüğünde oldu.