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Trump’tan gazeteciye esprili yanıt: Papa olmak isterdim

Trump’tan gazeteciye esprili yanıt: Papa olmak isterdim

ABD Başkanı Donald Trump, "Yeni Papa'nın kim olmasını istersiniz?" sorusuna, "Papa olmak isterdim" diyerek verdiği esprili yanıtla sosyal medyada gündem oldu. Trump’ın açıklaması, Beyaz Saray’ın resmi X hesapları tarafından da paylaşıldı.

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ABD Başkanı Donald Trump'ın, yeni Papa'nın kim olmasını istediğiyle ilgili soruya, "Papa olmak isterdim. Bu benim bir numaralı tercihim olurdu." diye verdiği esprili yanıt sosyal medyada viral oldu.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde Michigan eyaletine hareketinden önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Trump, bir gazetecinin, "Yeni Papa'nın kim olmasını istersiniz?" sorusuna, "Papa olmak isterdim. Bu benim bir numaralı tercihim olurdu. New York'ta çok iyi bir kardinalimiz var, bakalım neler olacağını göreceğiz." yanıtını verdi.

ABD Başkanı'nın esprili cevabı kısa sürede sosyal medyada viral olurken, Beyaz Saray'ın yönettiği bazı X hesapları da Trump'ın söz konusu videosunu paylaştı.

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